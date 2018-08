Manu Sánchez y su "locura" por el Betis

A lo largo de los últimos años, el término de aficionado iluste ha tendido a propagarse en busca de que los mundos del deporte y el espectáculo se den la mano. En esa tendencia, el beticismo del cómico Manu Sánchez queda de relieve por lo pasional que se muestra al hablar del equipo de su vida, e incluso con actos como el que realizó en 'Bailando con las estrellas' al aparecer un medallón del Real Betis haciendo las de rapero.

No es la primera vez que se pronuncia sobre el conjunto verdiblanco, pero en la última ocasión, en una entrevista a El Mundo, ha planteado algo que no había hecho antes: dirigir al Betis. "Digo que sí a todo porque la gente se arrepiente de lo que no ha hecho. Pero, quizá, atreverme con el cine o en un futuro, allá por el año 2063, con todo ya hecho, ser presidente del Betis", ha respondido en tono cómico al ser cuestionado por la única locura que le queda por hacer.

El de Dos Hermanas se atreve con todo. A la vuelta de las vacaciones, participará en 'Tu Cara Me Suena', aparece por la radio y escribe libros, además de ser reconocido por su fama como presentador y comediante. Quién sabe si algún día lo veremos en la presentación de un nuevo futbolista del Betis, algo que su amigo Joaquín Sánchez ya ha 'amenazado' con hacer en un futuro.