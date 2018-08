Un lateral derecho español, el broche

Ocurra lo que ocurra con Rafinha, Lorenzo Serra Ferrer trabaja afanosamente para potenciar en esta recta final del mercado veraniego las otras demarcaciones que considera necesitadas, especialmente los laterales. La apuesta por Zinchenko, que reforzaría de una tacada la parcela ancha y el carril zurdo, es importante, aunque el jefe de la planificación bética no se olvida del costado opuesto, pese a contar con Barragán y Francis. Y es que, sin descartar una cesión a última hora del de Coín, Setién considera que éste podría recuperar esta temporada su posición de extremo, ya que el equipo carece de variedad en lo que a desequilibrio y desborde por fuera se refiere.

La idea, según ha podido saber ESTADIO, es contratar a un lateral derecho español o, en el peor de los casos, que conozca LaLiga, si es posible versátil y con hambre. Uno de los que más gustaba es Lekue, sin sitio con Berizzo en el Athletic tras los aterrizajes de Capa, Ganea y Yuri, más la permanencia de De Marcos. Sin embargo, el canterano rojiblanco se lesionó ayer en el entrenamiento, fracturándose el maleolo peroneo derecho, lo que le tendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres meses, por lo que está descartado.

El joven Pol Lirola (21), por el que el Sassuolo pagó siete millones a la Juventus en enero pasado, no ha pasado desapercibido para Serra, si bien sus asesores aclaraban este jueves a este periódico que no se habían producido contactos ni sondeos por el momento. Los nombres de Kiko Femenía, a quien en principio no dejará salir el Watford; Patric Gabarrón, con sitio en la Lazio; y Javi López, que habría sido ofrecido (según SevillaInfo), serían otras alternativas, aunque el Betis le dará una vuelta a este movimiento, que no debe suponer una gran inversión, salvo que, finalmente, se apueste por otro medio creativo menos caro en todos los sentidos que Rafinha.