Postrero asalto por el 'playmaker' deseado

No tira la toalla el Betis por el director de juego que más convence a sus responsables de entre el póquer de opciones que maneja para abrochar la planificación estival, aunque ya tomó la decisión de que no estiraría el 'chicle' de las negociaciones más allá de esta semana. Han sido unos días de altibajos incluso bruscos en el diálogo, que se inició con la visita el lunes a la planta noble del Benito Villamarín del padre y agente de Rafinha, Iomar do Nascimento 'Mazinho', acompañado por un alto ejecutivo del Barcelona que, según algunas fuentes, era el propio Pep Segura, homólogo y amigo de Serra Ferrer. Entre ellos tres se están produciendo todos los contactos, sin grandes retrocesos desde entonces, pero con avances mínimos ante la complejidad de una operación con muchas aristas por las altas cantidades que incluiría. En Heliópolis se mantiene el optimismo, si bien el mensaje que se lanza es el de la cautela, haciendo ver que se trata de un trasvase muy importante, por lo que no va a ser ni mucho menos fácil.

Desde la Ciudad Condal se especulaba con un cónclave este viernes allí entre todas las partes para tratar de desbloquear el pacto, condicionado por el inmovilismo culé y las limitaciones monetarias verdiblancas. Sin tener un acuerdo cerrado con Rafinha, en La Palmera no habría mayores problemas para encajar su sueldo (dos millones de euros netos) esta campaña y renegociarlo en las venideras, sustituyendo el año de contrato que le restaría en la disciplina azulgrana por tres o cuatro, amén de para abonar alrededor de 1,5 kilos por el préstamo, si bien no se quiere comprometer ni el tope salarial fijado por LaLiga ni la partida presupuestaria existente, que debe dar para el 'playmaker' y, al menos, un lateral polivalente.

El Barça no se mueve de su idea de un traspaso por una cantidad que ronde los 30 millones, inasumible para el Betis, o de un préstamo con obligación de compra, descartando en principio mantener un porcentaje de los derechos de Rafinha, como pretenden los hispalenses. En aras de buscar una solución, Serra tiró ayer de flexibilidad para encontrar una fórmula que convenza más a la entidad azulgrana, que pasaría por convertir la opción en obligación si el zurdo disputa la mitad de los partidos oficiales a las órdenes de Quique Setién, pues, de seguir en sus trece Bartomeu y compañía, los heliopolitanos no podrían pasar ahora mismo de un traspaso por un montante menor y aplazado que fuera creciendo según objetivos particulares y colectivos de rendimiento en Sevilla.

Como se ha dicho, el Betis apura su postrer asalto por Rafinha, consciente de sus limitaciones pero con la ilusión de poder convencer al hispano-brasileño y al Barça sin tener que pasar al 'plan B' para rematar la medular.