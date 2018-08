Quique Setién, sobre las llegadas, las salidas y la huelga

Con la próxima jornada a la vista, Quique Setién se ha sentado en rueda de prensa, frente a los medios de comunicación para repasar la actualidad del club verdiblanco. Sobre todo, ha hecho hincapié en nombres propios que podrían salir en las próximas horas de la dinámica verdiblanca y, sobre todo, de aquellos que podrían arrivar en las próximas horas, cuando el mercado esté coleando.

Sobre la posibilidad de incorporar a nuevos futbolistas: "Hay algunas opciones que se están barajando. Quedan algunos días y veremos a ver cómo terminan. Si algunas opciones se ponen a tiro iremos viéndolo".

La profesionalidad de Tosca y su salida: "Quiero hacer un reconocimiento a la salida de Tosca. Ayer firmó con el PAOK, quiero darle las gracias por el compromiso que ha tenido siempre, al menos conmigo. Ha trabajado con mucha predisposición siempre. Quiero desearle lo mejor, siempre le guardaré un grato recuerdo".

Acerca de Rafinha Alcántara: "Es un grandísimo jugador. Nos puede dar muchas cosas y entiende perfectamente lo que ofrecemos. Es un jugador top y nos vendría francamente bien. Hay jugadores con mucho nivel pero bienvenido sea".

La huelga de futbolistas y el viaje a Estados Unidos: "Habría que diferenciar dos cosas. Una, si fuera un partido que nos toca a nosotros fuera de casa lo puedo entender y no pasa nada; por otra parte, yo no estoy preparado para hacer un partido con cambios de horario. Si no se ponen de acuerdo... No conocemos los detalles del contrato, todo es especular un poco hasta que no sepas las condiciones. Esas incertidumbres no me agradan. Para el Betis, la institución, todos, jugar un partido fuera contra Barcelona o Madrid en otro país te da un caché muy interesante para el club en otros planos que no sean los deportivos".

Las posiciones a reforzar: "Yo sé a quién se le da prioridad, mantengo conversaciones con el club. Las cosas no surgen primero unas y después otras, se hace esfuerzo por reforzar ambas posiciones".

Zinchenko y su posible vinculación al Betis: "Es otro muy buen futbolista, que como otros muchos nombres que han salido y otros que no, son buenos jugadores. Hay que ver las condiciones también, no es fácil decidir estas cosas cuando se tienen muchas opciones".

Ante la salida de un delantero, otro: "Tenemos tres delanteros, en caso de que salga alguno o nos paguen la cláusula trataríamos de traer a otro".