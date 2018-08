Alavés-Real Betis: Demostrar que fue un mal día

No hay motivos para las alarmas. Ni siquiera, aunque el Betis sumara un nuevo traspiés en su visita a Mendizorroza porque LaLiga no ha hecho más que empezar y tanto Setién como la plantilla tienen crédito suficiente, pero lo cierto es que el Betis llega a Vitoria con la necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada, después de caer en el estreno liguero en el Villamarín ante el Levante por un 0-3 tan abultado como engañoso. Una necesidad no perentoria pero necesidad, al fin y al cabo, pues se antoja demasiado pronto para comenzar con las dudas que se cernirían sobre un proyecto tan ambicioso como el que se está gestando a las primeras de cambio en caso de volver de vacío de Mendizorroza.

Ante los granotas, el Betis tuvo la pelota e incluso las ocasiones, pero le faltó la efectividad que le sobró a los de Paco López, que no tuvieron problemas en entregar la manija del partido a su rival para tratar de sorprenderles a la contra. Setién es consciente de que ese patrón se va a repetir no pocas veces a lo largo de la temporada. Ya todos los equipos saben cómo juega el equipo y cuáles son sus puntos débiles, pero el técnico no parece estar preocupado y cree tener las claves para responder a las altas expectativas que se han generado esta temporada.

Por ello, viaja tranquilo al País Vasco y, a la espera de que lleguen los refuerzos que completarían su plantilla, mantendrá su hoja de ruta. Todavía sin poder contar con Javi García ni Joaquín, pero con Tello recuperado y en la lista, el técnico podría mantener el once que alineó ante el Levante y con el que acabó muy satisfecho pese al resultado. Así, Pau López estaría bajo palos, con una línea de tres por delante con Mandi, Bartra y, presumiblemente, Feddal, que regresará a ´casa´, aunque Sidnei podría tener su oportunidad. William Carvalho y Guardado ocuparían el centro del campo, con Francis y Junior en los carriles, Boudebouz y Canales, de interiores, y Loren, arriba, en punta.



Estreno local

Por su parte, el Alavés se presenta ante su afición después de haber caído en la jornada inaugural en el Camp Nou ante el Barcelona. Abelardo lidera un proyecto continuista, con algunos retoques, y que contará con las importantes bajas de Ely, lesionado de larga duración y Pina, con una rotura fibrilar que le mantendrá varias semanas de baja. Recupera a Guidetti, aunque no se espera que sea titular esta tarde.