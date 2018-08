Setién: "El empate no es justo"

Quique Setién ha lamentado las ocasiones falladas, sobre todo al inicio del partido, que han evitado que el Betis ganara su primer partido de la presente liga. El técnico valoró el buen partido de Pacheco, que desbarató todas las ocasiones verdiblancas.

Valoración del partido: "Hemos empezado francamente bien. Hemos combinado y llegado con claridad en tres ocasiones en los primeros diez minutos. Hemos tenido ocasiones muy claras. Cuatro, cinco o seis mano a mano con el portero. Marcar al principio nos habría puesto el partido cómodo. No estamos finos ante el marco contrario. En la primera parte hemos controlado bien al Alavés, sus balones en largo. En la segunda parte ha sido diferente. Han apretado más arriba, nos han complicado con balones aéreos. Hemos querido aprovechar tras recuperación y se ha convertido en un ida y vuelta, en el que las ocasiones han sido mejores las nuestras. Hemos sumado un punto, podrían haber sido tres, pero nos sentimos satisfechos".

La primera victoria puede llegar en el derbi: "Los cinco sentidos están siempre puestos. Al final es verdad que es un derbi, contra nuestro rival más importante, pero los puntos valen igual. El equipo está en buena línea, lo que nos falta es afinar con la portería. Hemos creado ocasiones, dominado el partido en gran parte. En defensa hemos estado bien salvo en un error puntual ante un equipo que recurre a jugadas difíciles de defender. Hemos hecho un buen partido dadas las circunstancias. Siento que no se nos pusiera más fácil en los diez primeros minutos cuando hemos sido manifiestamente superiores".

No ve cambios en la segunda parte: "Las ocasiones del Alavés han venido como consecuencia de errores en el pase y de pérdidas y en algunos balones aéreos. Hay contras difíciles de sujetar porque tienen velocidad. No es un equipo que combine, que juega a eso. Nosotros jugamos a lo otro. El empate creo que no es justo porque hemos tenido ocasiones y dominio. En el segundo tiempo han ganado más acciones por alto y ganado más rechaces. Hemos estado más imprecisos, pero no creo que haya habido un cambio táctico claro".

Sergio León, fuera de la convocatoria: "Sé que hay mucha gente que puede pensar que el jugador que más goles metió el año pasado no vaya convocado. No sólo le va a pasar a Sergio, le va a pasar a todos. Tenemos una plantilla amplia y me tocará echar cuentas. No es fácil convencer a todo el mundo. Si dejo fuera a Loren o Tony también tendrán sus apoyos. Trato de equivocarme lo menos posible. Sergio es uno más y está expuesto a jugar, a no jugar y a no entrar en la convocatoria".

Tiempo perdido con el VAR: "Ya que tenemos esta herramienta que nos va a clarificar y convertir el fútbol en más justo no tengo problema por esperar. Un día te toca en contra y otro a favor. Es una herramienta que hay que emplear. Antes no era partidario, pero ahora he visto que ayuda mucho. Lo importante es que el tiempo que se pierde se añada. El otro día, en las interrupciones por el agua se perdieron 5 minutos cronometrados y se dieron 2 de añadido".