Pólvora mojada. Ese es el mal del Betis. De ser uno de los equipos que mejor aprovechaba sus ocasiones en la recta final del curso pasado -cuando su efectividad le otorgó una impresionante racha de siete triunfos seguidos y ocho en nueve jornadas- a convertirse en un conjunto sin filo. Al contrario que entonces, los verdiblancos acumulan ahora ocasiones que no convierten. Le pesó en el debut ante el Levante y volvió a pasarle factura en Vitoria ante el Alavés.

En total son ya 16 disparos a puerta sin el premio del gol. Cinco de ellos llegaron ayer en Mendizorroza, donde la figura de Pacheco -porterazo el arquero extremeño- se agigantó para mantener la sequía goleadora de los de Setién. Hasta cinco ocasiones claras tuvieron los heliopolitanos en territorio babazorro. Las que más lamentó Setién fueron las dos primeras en cuatro minutos de vértigo verdiblanco. Primero Francis y después Guardado se toparon con Pacheco. El tanto habría allanado el camino. En cambio, el Alavés supo organizarse y frenar al equipo bético. Aun así tuvo Inui el 0-1 en otra ocasión manifiesta a la media hora. Su remate se pasó de ajustado y se fue lamiendo el palo.

La historia se repitió en la segunda parte. Setién buscó más presencia arriba con Sanabria y el paraguayo tuvo una ocasión nada más entrar -después desapareció-. El guaraní sí que pudo superar en el mano a mano a Pacheco, pero Maripán esperaba en la línea de gol y salvó su remate. En los últimos minutos, de nuevo Loren, que probó con el exterior tras un gran servicio de Canales, y Tello, quien se fabricó un zurdazo yendo de fuera a dentro, encontraron la buena respuesta de Pacheco.

Loren, el que más lo intenta

El delantero marbellí es el paradigma del inicio del curso verdiblanco. Su efectividad el curso pasado fue estelar y en este acumula ocho disparos (cuatro ante el Alavés y otros cuatro ante el Levante) sin ver puerta. Le sigue Boudebouz, con seis disparos, uno más que Guardado y dos más que Canales.

En total, entre los disparos que han ido entre los tres palos y los que se ha marchado directamente fuera el Betis acumula 35 intentos (22 ante el Levante y 13 ante el Alavés) sin éxito. En su contra ha recibido 6 disparos del Levante (cuatro a puerta y tres goles) y 16 contra el Alavés (cuatro entre los tres palos).

Ante la falta de gol no pudo faltar la pregunta a Quique Setién en sala de prensa por la ausencia de Sergio León, 'pichichi' verdiblanco el pasado curso. "Sé que hay mucha gente que puede pensar que el jugador que más goles metió el año pasado no vaya convocado. No sólo le va a pasar a Sergio, le va a pasar a todos. Tenemos una plantilla amplia y me tocará echar cuentas. No es fácil convencer a todo el mundo. Si dejo fuera a Loren o Tony también tendrán sus apoyos. Trato de equivocarme lo menos posible. Sergio es uno más y está expuesto a jugar, a no jugar y a no entrar en la convocatoria", argumentó el técnico.