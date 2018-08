La recta final por Rafinha

Rafinha es todavía la opción que más gusta y convence en Heliópolis para reforzar la zona creativa de la medular, aunque en la planta noble del Benito Villamarín son conscientes de que la operación para su llegada a Heliópolis sigue siendo tremendamente compleja. Contando con el visto bueno del hispano-brasileño, con el que no habría demasiados problemas para cerrar un acuerdo económico, el Barcelona se resiste a dejarlo ir si no es en forma de traspaso o de cesión con obligación de compra, que no solamente opción.

Quedarse fuera de la convocatoria para el partido en Valladolid terminó de convencer al canterano culé de que sus opciones esta campaña a las órdenes de Valverde, pese a las palabras en sentido opuesto del entrenador de origen cacereño, son escasas, aunque el periodo de reflexión en los tres bandos se extiende hasta hoy, ya que ayer jugaron tanto los verdiblancos como los azulgranas, con sus cúpulas en Mendizorroza y el José Zorrilla, respectivamente, a lo que se sumaron horas de viaje en avión. Este domingo, las entidades tienen previsto retomar el diálogo para apurar las opciones de desbloquear el asunto.

Serra Ferrer espera de sus homólogos catalanes la flexibilidad que ha demostrado el Betis en las conversaciones, aunque, de no fructificar el acuerdo, no dilatará más las gestiones por Rafinha, activando desde mañana las alternativas que maneja, más los fichajes de Zinchenko y un lateral derecho, las otras carencias detectadas.