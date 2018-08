'Caso Rafinha': Lo malo es que sólo al Betis urge la solución

El Betis no ceja en su empeño de fichar a Rafinha, el 'playmaker' que más consenso genera entre las opciones que manejan los miembros de la comisión ejecutiva, con Serra Ferrer a la cabeza. Con todo, como ya se ha expresado por activa y por pasiva la última semana, las líneas rojas quedan fijadas por el tope salarial que impone LaLiga y la partida presupuestaria destinada a la planificación. No se hipotecarán los responsables verdiblancos por encima de sus posibilidades, por lo que, pese a la flexibilidad exhibida en las interminables conversaciones con el Barcelona, el vicepresidente deportivo heliopolitano activará desde este lunes algunas de las alternativas que maneja para la demarcación de medio creativo, una de las carencias detectadas.

Aparcar la 'vía Rafinha' no significa necesariamente un descarte por parte bética, pero lo cierto es que las urgencias son mayores aquí. El hispano-brasileño, que valora muy positivamente el interés de los hispalenses y ha recabado informes inmejorables de sus ex compañeros Bartra y Tello, sigue pensándose el próximo paso en su carrera, ya que busca la estabilidad que se le niega en Barcelona, aunque tampoco tiene claro que deba renunciar ya a su sueño. Y eso que la continuidad confirmada de Rakitic (que lo dejó claro tras el partido en Valladolid) y la búsqueda, incluso, de otro mediocentro le abren las puertas culés, por mucho que Valverde entienda que el de Sao Paulo puede echarle una mano a lo largo de la temporada.

Tampoco parece tener prisa el propio Barça, pues el Benfica ya habría informado a Pep Segura, director deportivo azulgrana, que estaría dispuesto a afrontar un traspaso en los números exigidos (en torno a 25 millones de euros) si el próximo miércoles tumba al PAOK griego en la vuelta de la última ronda previa de la Champions League, pues considera que el '12' de los catalanes sería un refuerzo de lujo para la Fase de Grupos. La idea en Les Corts es que, conforme se acerque el viernes 31, las ofertas por el hispano-brasileño se incrementarán, por lo que valdría la pena esperar un poco.

Mientras tanto, el padre y representante del futbolista, Mazinho, insta al conjunto verdiblanco a hacer un esfuerzo, que no sería tanto con ellos, pues desde la planta noble del Benito Villamarín se mostraron conformes con asumir la ficha íntegra (dos millones de euros netos), sino con el club que posee los derechos del mediocampista, que no cede en sus pretensiones: traspaso o cesión remunerada (desde la Avenida de La Palmera han puesto sobre la mesa una propuesta de 1,5 kilos, más 500.000 más en caso de clasificación para la máxima competición continental) con obligación de compra.

"Si el Betis quiere a Rafinha, ya sabe lo que tiene que hacer. No hay nada hecho aún. Hay más opciones que la del Betis para salir... y también se puede terminar quedando en el Barça. Es cierto que el Betis está muy interesado y es una opción importante para el chico que estamos valorando. Ha dialogado con los compañeros que conoce y le han hablado muy bien del Betis. Él lo que quiere es jugar y tener minutos, pero no hay nada hecho aún. En los próximos días se verá", apuntó el otrora pivote del Valencia a ElDesmarque, dejando claro que la pelota está en el tejado heliopolitano. No lo ven del todo así Serra y sus colaboradores, que no pueden esperar 'sine die' a Rafinha, pero que tampoco descartan un giro final.