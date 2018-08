El City aprieta por Zinchenko

El Betis no ceja en su empeño de incorporar a Oleksandr Zinchenko (21) para potenciar tanto el eje de la medular como el costado izquierdo, aunque el Manchester City no cede por ahora en sus pretensiones por el ucraniano, señalando la cifra a la que llegaron los Wolves antes de que el interesado rechazara moverse (16 millones de libras, unos 17,7 de euros).

El ex del PSV, donde coincidió con Guardado, ha pedido al vigente campeón de la Premier League que sea flexible, pues le atrae la propuesta verdiblanca -sus agentes tienen ya todo acordado con Serra Ferrer-, aunque, por ahora, sin éxito. 'Sky Sports' informaba ayer de que las conversaciones entre clubes se circunscriben a un traspaso, no a la cesión con opción de compra que pretenden en Heliópolis, pero otras fuentes insisten en que el tira y afloja se centra únicamente en la cantidad fijada para adquirir permanentemente los derechos de Zinchenko en junio de 2019, no en el préstamo esta temporada, con sueldo a cargo íntegramente del Betis.

En la planta noble del Benito Villamarín son conscientes de que las gestiones por el ucraniano se dilatarán seguramente hasta los estertores de la ventana estival, sin descartar una solución el mismo viernes 31.