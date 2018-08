Pau López: "Hay que ganar el derbi sí o sí"

El guardameta del Real Betis Pau López habló en el día de ayer para el programa 'Heliópolis' durante la semana previa al derbi frente al Sevilla FC, en el que el equipo verdiblanco buscará conseguir los tres primeros puntos de la temporada tras no pasar del empate en su duelo ante al Alavés.

- ¿Cuáles son las sensaciones del equipo tras haber conseguido un punto de seis?

- Hemos hecho méritos para haber obtenido algún punto más, sobre todo el día del Alavés, estamos teniendo muchísimas ocasiones de gol pero la pelota no está entrando. El día del Levante hubo muchas ocasiones pero no tantas como en Vitoria, pues llegué a contar con siete manos a mano. Hay veces, como en la pretemporada, en las que te entran casi de rebote, y ahora estamos en ese momento en el que cuesta más. Es una racha que esperemos que se corte de raíz este fin de semana y consigamos la primera victoria.

- Sería el día ideal...

- Espero que mis compañeros se hayan guardado los goles para este partido.

- El otro día contra el Alavés, es cierto que el equipo estuvo mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo, en ese correcalles que no le gusta al míster...

- Sí que es verdad que en la primera parte dominamos, aunque en la segunda parte se rompió un poco más el partido. Fue más de ida y vuelta, perdimos balones en la zona de creación que nos hicieron daño a través de las contras, pero bueno, en general el equipo estuvo bien, y como dices, cuando la pelota entre esto irá mejor.

- ¿Pacheco también tuvo algo de culpa, no?

- Estuvo muy bien. La verdad es que lleva temporadas muy buenas desde que salió del Real Madrid, subió a Primera división con el Alavés y lleva un año a un altísimo nivel.

- A pesar de no haber ganado aún, tampoco veo al personal excesívamente preocupado, pues no es para alarmarse.

- El equipo está tranquilo, sabemos que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, es verdad que hemos perdido la eficacia que hemos tenido durante toda la pretemporada pero va a volver, tenemos jugadores arriba que meten muchos goles, son diferentes, determinantes, el equipo está creando ocasiones... si no fuera así, deberíamos preocuparnos más, pero al final las ocasiones van a entrar.

- No sé si llega a desconectar mentalmente del partido, pero, para un portero no es lo mismo, ¿verdad?

- Al final no es lo mismo, si tú estás defendiendo los noventa minutos, estás pendiente todo el tiempo y no te da tiempo a relajarte. Cuando juegas con un equipo como el Betis, tienes que estar atento tanto a aquellos balones largos a la espalda de la defensa como a esas pequeñas jugadas en las que hay que estar atento para que no metan.

- El día del Levante fueron tres goles y poco se le puede recriminar al portero, porque fueron tres goles que no podías hacer nada, ¿no?

- Bueno, siempre puedes... en el segundo gol puedo aguantar un poco más, o cuando recorta puedo reducirlo, al final son cosas que tú vas viendo y te vas fijando, en el último sí me pilla en movimiento... son cosas que puedes ir mejorando. Cuando te meten tres goles, tienen que ser tres golazos para que no puedas haber hecho más. Al final, en un equipo como el Betis siempre hay que exigirse.

- ¿Cómo lleva lo de sacar el balón jugado?

- Por suerte, he jugado mucho en pretemporada y eso te ayuda a ir acostumbrándote, si es cierto que en pretemporada lié alguna gorda con los pies, pero al final, el míster te pide una cosa y él desde el primer día nos da la confianza de que si hay algún error él asume la culpa. Al final, nosotros jugamos sabiendo que el míster, si fallas, no te va a recriminar nada, y eso es algo que te ayuda. Sería más complicado jugar en un equipo que no quiere jugarla, pero hacerlo con un equipo como el Betis en el que te ayudan y tienes a todo el equipo en una posición determinada para que te la pidan y querer jugarla, ayuda mucho.

- ¿El fútbol practicado por el Espanyol de Sánchez Flores no tiene nada que ver con el de Setién, no?

- Con Quique no, pero sí que en categorías inferiores con Dani Poyatos y en la sub 21 se juega así, aunque tampoco tan arriesgado como el míster me pide a veces. Que me pida el míster salir con la pelota al área para que alguien me salga nunca me había pasado y es un poco raro, pero tiene una explicación lógica y ayuda a que el equipo salga con la pelota jugada.

- Cuando no se gana, se abren los debates por el estilo, aunque generando tanto arriba...

- Es un año más complicado ya que al equipo le conocen, el año pasado era un proyecto nuevo, no se jugaba tan bien como este año, te encuentras con un buen rival y te van a apretar más... pero bueno, el equipo está trabajando bien, hay que meterla para que cambien un poco los partidos venideros.

- Jon Pascua es algo peculiar, ¿qué le parece el método Jon?

- Cuando llegué me chocó muchísimo su manera de entrenar... hay que confiar muchísimo y darle una oportunidad a una persona que te explica una cosa diferente, otra manera de ver las cosas, y cuando ves que las cosas que están enseñando dan sus frutos... Además, es una persona increíble, siempre va con una sonrisa en la boca, siempre está haciendo bromas, no se pone nervioso ni en los buenos ni malos momentos, y eso te da tranquilidad...

- ¿Es tan distinto cómo dicen?

- Es muy diferente a lo que yo me he encontrado en otros sitios. Es una persona que se para a hablar contigo, te da su opinión, dedica mucho tiempo a su trabajo, a grabar vídeos... Cada uno puede decir si es mejor o peor, pero es obvio que a mí me está ayudando muchísimo. Al final, es lo que dice él, muchas veces tienes que separar los partidos de los entrenos. En los entrenamientos hay que mejorar muchísimas cosas, y es diferente.

- ¿Ha habido muchos cambios en su vida no, Pau?

- Sí, pero es sencillo, me he encontrado un vestuario increíble, con muy buena gente, venía de un vestuario que yo considerba como uno de los mejores que había, y llego a un sitio donde la gente es increíble. El ´presi´ me ha tratado como nadie me había tratado... mi mujer y yo nos sentimos muy halagados. Son gente muy cercana, creo que es algo que va en la cultura andaluza y mi mujer y yo estamos muy contentos.

- ¿Fue una decisión difícil irse del Espanyol?

- Al final, llevaba muchos años en el club, había crecido allí, pero creía que era el momento de buscar otro sitio. Estuve en Inglaterra, volví al Espanyol, donde jugué a un gran nivel, pero mi mujer y yo creíamos que era el momento de cambiar. El Espanyol siempre será mi casa, pero llegó el Betis y fue una manera fácil de hacerlo. El Betis es un equipo que está creciendo, con una afición increíble, una de las mejores de España si no la mejor, y bueno, la gente con la que hablé, como Cañas, Sergio García, Javi López, me hablaron muy bien del equipo y de la ciudad, y no me lo pensé.

- ¿Cuál es su perspectiva de futuro en el Real Betis?

- Estoy aquí para quedarme durante mucho tiempo, ellos apostaron por mí desde el primer día, y quiero devolverles la confianza que han depositado en mí para lograr darle una gran alegría a la gente. Es un proyecto bonito, que está creciendo a pasos agigantados, quiero crecer con este proyecto, quiero crecer con este club, y espero estar aquí mucho tiempo y darle felicidad a la gente.

- ¿Cómo es Pau fuera del terreno de juego?

- Soy una persona alegre, suelo hacer bromas, también me he encontrado un vestuario en el que las bromas no pasan desapercibidas... me gusta ir al cine, ahora con la niña es un poco más complicado... También me gusta salir con los amigos, pasear, a pesar de que sea complicado con el calor de Sevilla. Soy tranquilo...no nos gusta mucho la noche a mi mujer y a mí. Por suerte o por desgracia, he dejado amigos atrás del Espanyol como Gerard Moreno, que ha llegado al Villarreal, teníamos un grupo increíble, que echo de menos, pero al final es el fútbol, aunque cuando vuelva seguro que los tengo allí. La gente viene y va, nunca sabes lo que puede pasar.

- ¿Cuándo decidió ser portero?

- Mi padre jugaba de portero en el pueblo, y bueno, con él empecé en la portería. Cuando era pequeño era más complicado, dejé de jugar al fútbol, me pasé al baloncesto y finalmente volví a la portería en el Girona, donde fui creciendo. Es un sitio complicado que, o te gusta o te gusta, no puedes obligar a nadie a ser portero, porque al final es una posición diferente a los demás.

- ¿Quién ha sido su referente?

- Bueno, me fijé en muchos porteros que llevo viendo en la televisión. Uno de los porteros que me marcó fue Kiko Casilla. Cuando yo llegué al primer equipo, me ayudó mucho... Siempre que veo fútbol me gusta fijarme en los porteros, ahora De Gea está en un momento muy bueno... debes fijarte en los porteros que vas viendo para orientar tu manera de jugar.

- ¿Cómo afronta el derbi?

- De momento, para mí no es un partido diferente porque no he vivido cómo es. Sí es verdad que veo que la gente sólo habla de eso, es el partido más importante para ellos. Me dicen que es único en el mundo, que es diferente pero hay que vivirlo. Imagino que este partido marca un antes y un después para la ciudad. Hay que ganarlo sí o sí.