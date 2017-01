Azahara Muñoz, primera española en ganar el Open de España

Azahara Muñoz se ha convertido este domingo en la primera golfista española en ganar el Andalucía Costa del Sol Open de España, del circuito europeo, tras un espectacular duelo con la estadounidense Beth Allen, que acabó segunda a un solo golpe.



La jugadora marbellí venció con 278 golpes en total tras firmar una tarjeta de 70 (2 bajo par) en la última de las cuatro jornadas del torneo disputado en el Aloha Golf Club de Marbella, en la que partía con un golpe de desventaja con respecto a Allen.



La estadounidense acabó segunda con 279 golpes tras acabar la jornada final con 72 (el par del campo), tras una dura y emocionante pugna que se decidió a favor de la española en el último hoyo.



Muñoz completó una gran actuación y superó a Allen, su principal adversaria, con tan sólo un golpe menos en una jornada que fue un duelo exclusivo entre ambas y en la que el resto de participantes, que ya tenían muy difícil el triunfo, tuvieron un papel secundario.



Con este triunfo, Azahara Muñoz ha entrado a formar parte de la historia del Abierto de España Femenino después de que recientemente, en Río de Janeiro, también inscribiera su nombre en la historia del golf español al convertirse en la primera mujer en competir en unos Juegos Olímpicos.



No lo tuvo fácil, ya que la estadounidense comenzó con dos birdies en los tres primeros hoyos, una serie de aciertos que la española contrarrestó con un birdie en el hoyo 3, aunque Allen logró otro birdie en el hoyo 7, para pasar a un bogey en el 8 antes de superar de nuevo, en el 9, a la malagueña.



Con sólo 9 hoyos por delante y 3 golpes de ventaja para Allen, la española echó mano de su mejor repertorio e hizo dudar a su rival en los hoyos 12 y 13.



Una bola al agua en el hoy 12 y un putt de 30 centímetros errado en el 13 por parte de Allen permitieron a Muñoz acercarse gracias a su tenacidad y constancia, hasta que le dio alcance en el hoyo 14.



Una salida defectuosa de la marbellí en el 15 puso de nuevo en peligro el título, al caer la bola a la derecha de la calle y desembocar en bogey, pero en el hoyo 17 embocó desde 8 metros un impresionante putt.



Allen envío la bola al agua de salida en el último hoyo, poco antes de que Azahara Muñoz, con un segundo golpe de aproximación perfecto, dictase la sentencia del Open de España.

"Me pasó lo mismo, en el mismo punto, cuando gané el Open de Francia y me dije: si lo hiciste entonces, lo vas a hacer ahora", ha comentado Muñoz, emocionada y feliz, a la conclusión del torneo.



"Ganar siempre es bonito, pero hacerlo en casa, delante de mis padres, mis hermanos, la gente que ha venido de San Pedro de Alcántara, mis amigos, los niños de Guadalmina (su club)..., no hay palabras", ha dicho la ganadora en unas declaraciones facilitadas por la organización.



Ha añadido que "es increíble ser la primera española que gana el torneo" y que espera que esto le "dé confianza", además de que "ha sido el triunfo de la paciencia".