Ángel Gallardo, nombrado embajador del Circuito Europeo

Ángel Gallardo, una de las figuras más respetadas e influyentes del golf europeo durante las últimas cuatro décadas, ha sido nombrado embajador del European Tour, función que desempeñará a partir del 1 de enero del 2017, informó este miércoles la Real Federación Española de Golf (RFEG).

Gallardo anunció que cesaría en la vicepresidencia del Circuito Europeo -cargo que ostentaba desde 1976- a finales de este año y, a consecuencia de ello, la Junta Directiva ha reconocido su experiencia e influencia en el mundo del golf a través de dicho nombramiento.

El catalán ha jugado un papel decisivo en la estrategia global del Circuito, primero a las órdenes de Neil Coles y durante los tres últimos años bajo la dirección de David Williams, actual presidente. Del mismo modo, ha presidido PGA European Tour South desde 1984.

Nacido en Sitges (Barcelona) el 29 de julio de 1943, la Junta Directiva rindió homenaje a este "incondicional seguidor del Barça" en su última reunión el pasado 28 de noviembre: "Fue muy emocionante, me entregaron una placa de plata y hablaron todos; cuando me llegó el turno de agradecimiento casi no pude pronunciar palabra saltándoseme las lágrimas", declaró.

David Williams, presidente del European Tour, aseguró que ha sido "un privilegio" trabajar con Ángel. "Es un profesional de tomo y lomo y por ello ha contribuido al desarrollo del Tour en ambas facetas: siendo uno de los pioneros del golf español en los inicios e integrando la Junta Directiva durante cuarenta años. Me alegro de que sigamos trabajando con él", espetó.

"Siempre llevaré al European Tour dentro de mí; formar parte de su Junta Directiva no ha sido cualquier cosa. Desde 1976 hemos recorrido un largo camino, pero no me despido, estoy muy satisfecho ya que seguiré ligado al Circuito Europeo como Embajador, una distinción que me ha hecho mucha ilusión", añadió Ángel Gallardo.

Gallardo también destacó como jugador. Fue miembro del Tour Europeo desde su creación en 1972 manteniéndose entre los cien primeros del ranking durante los 11 años que compitió, siendo décimo en 1977, el año que se impuso en el Open de Italia. Anteriormente había ganado el Open de Portugal (1967), el Sumrie Clothes Better-Ball formando pareja con Maurice Bembridge (1969), el Open de México (1970 y 1973) y el Open de Colombia (1972).

En 1970 conquistó su título "más querido", el Open de España que se disputó en Las Brisas (Nueva Andalucía, Marbella) venciendo con 284 golpes y cuatro de ventaja sobre el inglés Neil Coles, con quien años después trabajaría durante más de tres décadas en la Junta Directiva del Circuito Europeo.

De 1970 a 1973 representó a España en la Copa del Mundo y ostenta el curioso récord de haber logrado 17 hoyos en uno en competición. A sus múltiples reconocimientos hay que añadir el nombramiento de Capitán de la PGA de Gran Bretaña e Irlanda en 1982, siendo el segundo golfista que accedía al cargo sin ser británico.