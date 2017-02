Jugar sin Nasri

Jorge Sampaoli no es un tipo que ?suela tirar de tópicos en sala de prensa ni que eluda las cuestiones más espinosas. Ante la baja de Samir Nasri, podría haber dicho que es un jugador más y que hay plantilla para que no se note su ausencia, pero, de nuevo, el de Casilda no faltó a la verdad: "Tendremos que aprender a jugar sin él. Es difícil, pero es nuestra obligación. Nasri es un jugador determinante para nosotros. Cuando él está, el equipo descansa en él, por su calidad y por su jerarquía".

Es quien estaba haciendo las funciones del 'cerebro' que falta, recogiendo el balón a pies de N'Zonzi, dando sentido al ataque posicional y manejando el 'tempo' de los partidos. Partiendo de la premisa de que no existen dos futbolistas iguales, parece que el Sevilla sin Nasri no podrá jugar como el Sevilla de Nasri. Ni incluso con su mismo sistema. Se habla de quién debe ser su recambio, pero tampoco tiene que haber uno fijo. Dependerá mucho del rival. Ante el Dinamo, que saldrá a defenderse sin pudor pese a necesitar de forma imperiosa la victoria, parece el más idóneo Ganso, capaz de atisbar huecos y filtrar el balón por donde otros sólo ven piernas. Convendría, en su caso, un cambio de dibujo, posiblemente al 4-3-3, para que el brasileño pudiese jugar cerca de la mediapunta, estar más rodeado y no tener tanta responsabilidad defensiva.

Frente al Barça, seguramente sería mejor Iborra. Decía el otro día Sampaoli que los jugadores siempre dan la sensación "de internalizar lo que cada entrenador les pide". Los hay que lo captan rápido, otros que tardan más y algunos que no se adaptan nunca. El valenciano es de los primeros, le pidas lo que le pidas. Por eso siempre acaba jugando mucho, esté el técnico que esté. La segunda parte en Gijón con él fue bastante buena y ante los culés puede marcar diferencias en el juego aéreo, cerrar líneas de pase y ayudar en la salida.

Otra opción es dejar todo tal y como está, colocar a Sarabia en la derecha y que el 'Mudo' Vázquez juegue por Nasri, pero sería perderle donde más da, cerca del área, por regate, visión de juego y golpeo, y ahí atrás el equipo no necesita tanto sus conducciones como alguien que comience a agitar para crear espacios. Podría hacerlo Kiyotake, de no ser porque lleva desde mediados de septiembre extrañamente desconectado.

Jugar como con Nasri sin Nasri es imposible. La cuestión estriba en hallar la forma de seguir atacando y descansando con balón pese a no tener al futbolista que mejor lo estaba gestionando. Es un problema enorme para Sampaoli, y él no lo esconde. Por suerte, el galo estará de vuelta antes de lo esperado.