Iborra reafirma el perfil del delantero

Se puede reducir el factor suerte a base de trabajo. Y se reduce bastante a base de buen trabajo, como el que está realizando Sampaoli, pero siempre existe un porcentaje importante en el fútbol que es impredecible. En Vigo, el Sevilla ganó porque se lesionó Nico Pareja y el técnico argentino eligió a Vicente Iborra, autor de un 'hat-trick', como sustituto. Quizás hubiese vencido de otro modo, pero el caso es que eso resultó determinante.

El Sevilla no estaba jugando mal. Simplemente, no tenía gol, como otras muchas tardes, e Iborra no hizo más que reafirmar la idea de que falta un delantero centro, así como que debe ser potente y con dominio aéreo, distinto a Vietto y Ben Yedder, dos buenos jugadores que hubiesen sido muy buenos con Emery y que parecen regulares con Sampaoli.

Son dos delanteros para acudir a los espacios y, generalmente, no los tienen, bien porque el Sevilla domina y al rival le da tiempo a ordenarse en defensa, bien porque las transiciones nunca son rápidas, pues tanto a Vitolo, como a Sarabia, el 'Mudo' y hasta N'Zonzi le gusta conducir en exceso antes de soltarla.

El 'hat-trick' de Iborra no lo evita. Simplemente, reafirma el perfil: falta un delantero centro. Hasta Vietto y Ben Yedder, que gozarán de más huecos si otro fijara a los defensas, lo agradecerían.