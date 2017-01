Universo Sampaoli

¿De dónde nace esa pasión por el fútbol tan grande?, pregunta Valdano, a poco de comenzar la entrevista. "De pequeño. Esperaba los martes El Gráfico, que en esa época era como un libro de táctica. O sea, había escritores que generaban comentarios con los que uno aprendía". Fue ésta la respuesta de Sampaoli y con ella se explica todo lo demás.

El casildense nació en el 60 y Dante Panzeri renunció al cargo de director de la mítica revista poco después, en el 62, si bien fue el periodista argentino quien eligió y marcó a los que siguieron más tarde escribiendo los textos por los que el ahora técnico del Sevilla suspiraba, una filosofía que en el 67 quedó plasmada en su obra ´Dinámica de lo impensado´, seguramente el libro más influyente de la historia del fútbol.

Uno de los primeros mensajes de Panzeri es que "nadie nace con ideas propias". Sampaoli bebe de Bielsa, Menotti, Jorge Solari, Renato Cesarini, Guardiola... Nunca lo ha escondido. ¿Para qué? Es inteligente absorber lo mejor de los demás para aplicarlo en tu propio contexto. "Primero se admira y después se imita", apunta Valdano.

Lo que sorprende en 2017 en boca de Sampaoli era lo mismo ("Para ir hacia adelante me gusta volver atrás") que hace 50 años pregonaba ya Panzeri: "Instrumentar la inaudita automatización de la espontaneidad. Eso es lo que llaman ´fútbol moderno´, cuando el fútbol es siempre fútbol, bueno o malo, de los futbolistas".

"Lo antiguo puede no ser caduco; lo moderno puede no ser progresista", defendía el otrora director de El Gráfico, al igual que lo hizo en beIN Sports Sampaoli: "La tecnología atenta contra el talento. El jugador debe tener libertad para pensar, para crear". Y es que, al final, "hay que dejar que los jugadores, así seleccionados, así ubicados, así aconsejados, hagan lo que les parezca mejor".

El técnico del Sevilla prefiere seducir "con la palabra". Por eso, al llegar a un equipo en el que estaba arraigada una filosofía tan opuesta a la suya, como es la de Unai Emery, tuvo que dar "un volantazo rápido". Ya no se busca esperar atrás al equipo rival para tratar de hacer un gol rápido a la contra, sino de saber cómo presiona el adversario para poder salir jugando de una u otra manera ("Todo lo que inicia bien, acaba bien", una frase seguramente prestada por Lillo). Se trata de instalarse en campo rival, pero ordenándose a partir del balón desde el inicio. "La meta del fútbol, buscada en línea recta, es un severo choque, revolcón y pérdida de pelota. La profundidad del fútbol es el rodeo. En el fútbol, para adelantar hay que retroceder. El fútbol bien jugado se inicia desde la defensa". Seguramente, ya no sepan a quién corresponde cada frase, ¿verdad?

La idea del técnico es que el jugador "disfrute con el balón, que se quede después del entrenamiento con la pelota y no es el gimnasio" (que no sea un "oficinista", dice él; que no sea un "financista", decía Panzeri), algo que también casa con otra idea de su compatriota periodista, con otra valoración realizada hace cinco décadas: "El fútbol bien jugado y goleador es muy veloz, mucho más veloz que el que juegan hoy los hombres que supuestamente están mejor entrenados para correr pero cada vez menos aptos para hacer correr la pelota". Por eso, suele oponer a los rivales a un equipo con muchos centrocampistas ("diez, más otro con guantes") capacitados técnicamente para mover rápido la pelota.

Sampaoli no es, como defendían muchos a su llegada, un farsante. Entiende que al fútbol se tiene que jugar disfrutando y con libertad, del mismo modo que es consciente de que se juega "por algo; en última instancia, por la victoria". Su objetivo, no en vano, es exactamente el mismo que tenía Emery. Lo que varía, por completo, es el estilo y cualquiera es válido mientras sirva para ganar. Eso sí, todos en parecen mucho mejor en este Sevilla, en el que Monchi ha instaurado el automatismo del éxito.

Al final, como dice Enric González, el fútbol es lo que se vuelca en él y Sampaoli prefiere que sea lo antiguo, aquello que de pequeño, cuando comenzó a crear su Universo, leía todos los martes en El Gráfico ideado por Dante Panzeri.