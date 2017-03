El Sevilla se olvidó del juego

Puede ser por lo extenuante del calendario o bien porque la enorme presión que supone luchar con dos colosos y poder ganar LaLiga atenaza las piernas, pero la realidad es que el Sevilla se ha olvidado del juego. Ha pasado de sacarla en corto y vivir en campo contrario a rifar el balón y buscar transiciones rápidas. Ahora gana como sea. El resto lo hace andando, como si le pesasen las piernas, o quizás como si supiese que de todas formas va a ganar. Tendrían razón los futbolistas de pensar lo segundo, vistos los últimos partidos.

Aunque sólo los grandes ganan en los días grises, no deja de ser pecado mortal que únicamente se analice el juego cuando pierde. Cuando gana, en cambio, no importa el cómo y todo se justifica. Al menos, por parte de los aficionados. Seguro de que a Sampaoli, que es quien manda en los entrenamientos, no le da igual, pero al final en los partidos se hace lo que te dejan hacer y lo que te sale, y ahora mismo el Sevilla, como dice el técnico argentino, tiene poco vuelo.

Seguramente, sea un poco de todo: no siempre se puede mantener un ritmo vertiginoso y los rivales cada vez lo conocen mejor. Así pues, el de Casilda deberá reinventarse para luchar por todo. Ganar jugando mal es posible, pero no permanente. El equipo está obligado a retomar el vuelo o pronto acabará chocando.