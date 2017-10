Ganso, el artista incomprendido

Hay pocos jugadores que despierten opiniones y sentimientos tan dispares. Incluso entre sus propios entrenadores, capaces de ponerle a jugar varios partidos seguidos y de dejarle los siguientes en la grada. Sampaoli, no en vano, llegó a reconocer a final de la temporada pasada que pudo haberse equivocado por contar tan poco con él. Berizzo aún no lo ha dicho, si bien ya se encargó de hacerlo el propio Paulo Henrique Ganso con su exhibición en Cartagena.

Fue ante un rival de Segunda B, sí, pero no es menos cierto que sus compañeros no hicieron las mismas cosas que el '19'. Y es que el brasileño ve más fútbol de espaldas que el resto jugando con prismáticos.

, olvidándose de queo de que"El fútbol no son partidos de solteros contra casados. Es", decía el maestro Dante Panzeri, y en el deber del entrenador de turno está el. Se critica a Ganso porque no roba balones, cuando nadie critica a Pizarro, por ejemplo, por no dar pases de gol. Es curioso.

Y, por cierto, si Juande Ramos no hubiese puesto a Daniel Alves por su falta de maña para defender, en Nervión nunca hubiesen disfrutado al mejor lateral derecho de todos los tiempos ni el club hubiese ingresado, posteriormente, más de 40 millones por su traspaso (la mejor venta de su historia). No era cuestión de renunciar a su enorme potencial, claro que no, sino de compensar sus carencias. En ese caso, mandando a Poulsen hacerle las coberturas.

En un equipo con tan poca pólvora como este Sevilla, es un sacrilegio no contar con alguien que te pone de gol dos o tres veces por partido (sus taconazos son recursos, no adornos) y que, además, los hace. No quiere decir que Ganso deba jugar siempre como titular, porque se llama Paulo Henrique y no Lionel. Lo que quiero decir es que se trata de un talento desaprovechado, de un arma exclusiva para determinados partidos o fases de partidos.

Paradójicamente, el Sevilla es más vertical y arma sus ataques más rápido con el lento Ganso. Ya lo dijo Panzeri: "Los hombres veloces no hacen el fútbol rápido. Eso surge de mentes veloces, que suele darse en futbolistas lentos para correr carreras". Otra cosa es que Berizzo le mande a presionar durante los 90 minutos detrás del portero, los centrales y los laterales rivales, como se lo exigió a Banega en Moscú. Para eso, desde luego, mejor que jueguen once 'Pizarros', que es lo que prefieren muchos. Ganso no es un atleta; es un artista. Y, como tal, incomprendido.