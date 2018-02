Las 5 claves de la goleada encajada por el Sevilla

El Sevilla volvió a encajar una 'manita' en la presente temporada -la quinta vez-, pero, aunque en el fútbol pueden darse marcadores idénticos, no existen dos derrotas iguales. Cada resultado tiene su explicación y éstas son las cinco claves que definen el 2-5 del Sevilla FC-Atlético de Madrid.

1. Los errores no forzados. Ante la consigna clara de Montella de no salir en largo (Rico mandó al equipo hacia arriba en una ocasión y Montella se agarró un tremendo enfado), para evitar una rifa del balón por alto en la que los del Atlético tenían todas las papeletas, los jugadores del Sevilla arriesgaron intentando siempre salir en corto y no despejando nunca. Cuando los de Simeone se dieron cuenta, lo aprovecharon. El Atlético ve sangre en cada gesto inocente y el Sevilla fue incapaz de quitarse la cara de pardillo desde el 0-1.

Pese a ir con el marcador a favor, el técnico argentino dio un matiz ofensivo a su equipo con todos sus cambios en la segunda parte. El 'Cholo' metió a Ángel Correa, Vitolo y Kévin Gameiro para seguir agrandando, con velocidad a la espalda de la adelantada defensa nervionense, aún más la herida. No lo hicieron, pero los tres hombres rojiblancos que entraron de refresco pudieron marcar, sobre todo aprovechando la debilidad de un perdido Layún en el lateral diestro. Para el equipo colchonero, más que para ningún otro, el fútbol es un juego de errores... y el Sevilla cometió demasiados.

3. El desgaste físico. El sevillista ha pasado de ver rotaciones a discreción, por decreto, a no verlas nunca. Tras un esfuerzo tan exigente como el que tuvieron los de Montella frente a un físico Manchester United, ante un Atlético también tremendamente fuerte se hizo evidente que algunos jugadores no soportan tamañas batallas de manera consecutiva. Fue especialmente evidente en los extremos, donde Correa y Sarabia ha bajado enteros en los últimos partidos. Nolito aprovechó los minutos que tuvo para pedir un sitio. Navas, por otra parte, fue una nueva víctima de la estricta política del técnico transalpino.

4. La falta de gol. La historia podría haber sido muy distinta si Muriel, como ocurrió en la Copa del Rey, hubiese acertado a marcar en los primeros compases del partido. La falló él o la paró Oblak. Qué más da. Tras la llegada de Montella, el colombiano está empezando a mostrar el nivel que exhibió en la Sampdoria y que llevó a Arias a convertir en el fichaje más caro de la historia del club hispalense, si bien, por ahora, no ha superado el problema que también le perseguía en Italia: le falta concretar las ocasiones que él mismo se busca, gracias a su potencia y movilidad. Ben Yedder, quien sí estaba viendo portería, ha quedado relegado a un segundo plano, víctima de la filosofía de Montella, a quien le gusta atacar mediante transiciones rápidas y que sus delanteros, más que estar dentro del área, lleguen en carrera a la misma.

5. La tardía reacción de Montella. No sólo se le achaca al técnico italiano que cambie poco de un encuentro a otro, sino también que lo haga durante los propios partidos. Extrañamente, casi nunca mueve el banquillo antes del 80. Y es cierto que ante el Atlético metió a Ben Yedder por Correa en el 60', pero también que, con el 0-3, era una asustituación que se le exigía ya en el descanso. Con el 0-3, cualquier cambie ya fue en vano.

P.D.: A Martínez Munuera sólo se le puede achacar que no pitase un penalti claro con el 2-5 y que dejara únicamente dos minutos de prolongación en la segunda parte. Las faltas también hay que saber hacerlas y en eso el Atlético también es el más listo de la clase.