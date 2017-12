¿Falla la teoría o la praxis?

Cuando los resultados en fútbol no llegan los debates se multiplican. Hace justamente hoy dos meses los elogios hacia el Betis brotaban por cada esquina de La Palmera. Venía de empatar 4-4 ante la Real Sociedad y era sexto. No había debate de estilo y el bético comenzaba a vocalizar Europa tras años de hastío. Sin embargo, dos meses después Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo verdiblanco, ha tenido que salir al paso a 'ratificar' públicamente a Quique Setién, que tuvo que emplear la mayor parte de su rueda de prensa previa al duelo copero frente al Cádiz a defender y justificar su propuesta.

Por si a alguien le quedaba una duda (entre los que no me incluyo), de morir, el santanderino morirá con las botas puestas. No enjuicio su apuesta porque el camino de la victoria en el fútbol es variopinto. Valen diferentes teorías ('cholismo', 'guardiolismo', 'bilardismo', 'menottismo'), pero no cualquier práctica y, es aquí, donde se mete el dedo en la llaga bética.

El primer tiempo es digno de catarsis, con un Betis inoperante arriba y desbordado atrás. Sea cual sea el estilo de tu apuesta tienes que tener variantes en tu discurso porque si no, acabas en la previsibilidad. Se echan en falta acciones individuales (Tello, estando bien, es insustituible), velocidad en la circulación, romper líneas... Algo de esto se vio en la segunda parte y el Betis dignificó su camiseta, aunque el hándicap defensivo es preocupante. Una anarquía defensiva que condena cualquier apuesta (Tosca en el 0-1, Rafa Navarro, una deficiente defensa en las acciones de estrategia...).