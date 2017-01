Hortelano: "Francamente no sé cuando volveré a competir"

El atleta español Bruno Hortelano ha señalado este martes que antes de empezar a competir, quiere "hacer bien" el trabajo previo que está realizando en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat para recuperarse totalmente de su lesión en la mano, sin atreverse a confirmar cuando será la fecha de su reaparición.

"Estoy fantástico. El entrenamiento va muy bien, estoy en el CAR de Sant Cugat, haciendo el trabajo con los fisios y con el servicio médico de ahí. Antes de empezar a competir, quiero hacer el trabajo y ahora es lo que estoy haciendo", subrayó Hortelano tras ser galardonado con una de las Reales Ordenes al Mérito Deportivo (ROMD) de 2016.

Además, el vigente campeón de Europa de los 200 metros recalcó que como todos los años, ya ha empezado la pretemporada. "Poco a poco iré viendo donde estoy, ver los entrenamientos que voy a hacer y a partir de entonces, averiguar dónde vamos a competir y qué fecha", confesó.

En este sentido, Hortelano manifestó que "la preparación ha sido más dura y que fácil no ha sido". "Estoy interno en el CAR de Sant Cugat y allí hago todas las sesiones que puedo hacer y estoy trabajando en la rehabilitación y también entrenando, pero va mejor", sostuvo.

El atleta nacido en Australia aseguró que se siente "muy optimista". "Estoy trabajando en un entorno muy positivo, pero iremos viendo cuando vuelvo. Francamente, no lo sé. Ya os lo avisaré", resaltó el joven deportista.

Por otro lado, confesó que era para él es un "enorme honor recibir" la medalla de Bronce de la ROMD. "No pensaba que me iban a dar el premio, viendo los otros deportistas con los que he compartido. He hecho cosas maravillosas y espectaculares y siento un enorme honor estar junto a ellos", explicó.

"Ha sido un acto muy bonito. Es un enorme honor ser distinguido entre tantos deportistas que han hecho tanto para el deporte y para el país. Estoy emocionado, ha sido un verano bonito pero sigo buscando más. Éste es como un enorme premio en el camino a lo que me gustaría conseguir", apuntó.