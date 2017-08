Kevin López: "Estaba convencido de que al final tendría un hueco"

El sevillano Kevin López, clasificado por tercera vez consecutiva para las semifinales de 800 de unos Mundiales al aire libre, aseguró que nunca se vio en peligro pese a ir un poco encerrado en la última vuelta.

"Iba con muchísima confianza porque sabía que podía cambiar al final. He visto los tiempos de paso y he pensado que era mejor quedarme en la cuerda, porque los de delante no me iban a estorbar en la recta. Estaba convencido de que al final tendría un hueco para avanzar porque tenía fuerza", comentó tras la carrera.

Sobre el burundés Antoine Gakeme, con quien coincidió en el Playas de Castellón, reconoció que siempre que ha competido con él le ha ganado. "No pensaba que se iba a quedar fuera por puestos (luego pasó en la repesca), pero le han faltado fuerzas al final y yo lo he aprovechado".

Con relación a las semifinales de este domingo por la tarde, López se mostró relajado: "Las semis las afronto más tranquilo porque ya sé que estoy en buena forma, así que tengo más confianza. Serán muy complicadas, desde luego, pero se puede pelear", anticipó.