Buffon despide a Bolt: de mito a mito

Every story has its end. And when the beginning is extraordinary, the end has to be one to remember. The fastest man of all times, the lightning of athletics retires. Inevitable. And yet incredible. As it has been his entire career. But in life you never really stop running. You just do it on a different track. So keep on running Lightning Bolt. While the world still tries to reach you. . . . . Ogni inizio ha anche una fine. E quando l'inizio è straordinario, la fine non può che essere memorabile. L'uomo più veloce di tutti i tempi, il fulmine dell'atletica si ritira. Inevitabile. Ma al tempo stesso incredibile. Come tutta la sua carriera. Ma nella vita non si smette mai di correre. Si cambia solo pista. Quindi continua a correre Lightning #Bolt. Mentre il mondo continuerà a provare a raggiungerti.

