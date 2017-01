Radicevic, con ganas de "volver a tope"

El base serbio del Real Betis, Niko Radicevic, se mostró ayer optimista de cara a su recuperación de la lesión que le ha tenido lastrado en las últimas semanas. "He hecho un gran trabajo de recuperación con los fisios. Es difícil volver al ritmo después del descanso, pero con el parón he tenido tiempo para recuperarme mejor y volver a tope", puntualizó el balcánico en palabras a Radio Marca Sevilla. "Quiero volver al nivel de antes, estoy con muchas ganas de jugar partidos y disfrutar en la pista", afirmó.

Radicevic no quiere ni pensar aún en la Copa del Rey, pese a que las opciones matemáticas están ahí dado el comienzo de curso. "En el vestuario no lo hemos hablado. Estamos concentrados en el juego, en resolver problemas y mejorar cosas. No hay ningún tipo de presión con la Copa", apuntó, analizando también el trabajo de su compañero en la dirección, Kenny Chery. "Está haciendo un gran trabajo. A raíz de mi lesión tuvo que adquirir más responsabilidad, y eso es bueno para el equipo. Es un gran trabajador y va a mejorar mucho", aseguró.

Finalmente, también valoró el buen hacer de Kristaps Porzingis en la NBA: "No me sorprende su nivel, lo que sí me sorprende es que sea una estrella ya en su segundo año".