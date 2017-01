Pierre Oriola: "Se me hará raro medirme a ellos"

El ala-pívot catalán Pierre Oriola (Valencia Basket) se enfrenta este domingo al equipo que le hizo consolidarse en la ACB, donde guarda muy buenos amigos y le gustaría volver en un futuro.

- El encuentro ante el Real Betis es un partido especial...

- Sí, he estado dos años en Sevilla y tengo buenos amigos tanto en el equipo como en el staff técnico. Se me hará raro medirme a ellos, pero será bastante especial.

- Siempre se ha declarado aficionado del Real Betis de fútbol, ¿le hubiera gustado llevar ese escudo?

- Me hubiera gustado mucho. De los dos equipos que hay en Sevilla me decanté por el Betis, y me hubiera gustado llevar la camiseta y cada partido escuchar el himno, y ver la gran afición que tiene el club.

- ¿Cree que en un futuro podría vestir de verdiblanco?

- Bueno, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. En Sevilla fui muy feliz y me encantaría volver en un futuro.

- ¿Está siguiendo al Betis en Liga?

- Sí, siempre que puedo veo los partidos; soy un aficionado más cuando yo no estoy jugando.

- ¿Qué le parece el inicio que está teniendo en la competición?

- Después de todo el verano convulso que ha tenido el club, de confeccionar una plantilla en tiempo récord, con muchos cambios, pues es de admirar. Los comienzos no son fáciles, pero creo que hay que tener paciencia porque es un proyecto nuevo, con un club nuevo. Hay que apoyar al equipo al máximo.

- Los resultados y lesiones no le están acompañando...

- Las lesiones son parte del juego, siempre las hay y, en este caso, han llegado al comienzo de temporada, que yo creo que es bastante jodido; y los resultados, con tanta lesión, tampoco te permiten coger el ritmo necesario para afrontar la temporada y el inicio de Liga mucho mejor.

- ¿Qué le parece el juego que están desplegando los de Zan Tabak?

- Un equipo intenta parecerse a su entrenador, un equipo agresivo, aguerrido y con energía. Lo que él fue como jugador intenta transmitírselo al equipo. El Betis tiene jugadores de calidad, con muchos puntos en las manos y en cualquier momento te puede hacer mucho daño.

- ¿Y cómo está viendo el juego interior?

- Los que conozco como Boki (Nachbar) muy bien, le he visto físicamente muy, muy bien, que es muy positivo. Zoric es un gran jugador, con una gran trayectoria, y la verdad es que su baja la va a notar el equipo. Triguero viene de una lesión y poco a poco irá cogiendo su ritmo; a Milosevic no le conozco, pero creo que puede aportar mucho en esta Liga, hay que darle tiempo; y Cate, si tiene oportunidades, lo va a hacer muy bien.

- ¿Qué le parecen los fichajes del Betis este año?

- Son buenos jugadores, Trent Lockett viene de Italia y lo hizo muy bien en Trento, es un jugador muy explosivo y muy físico; Stojanovski es un grandísimo anotador, lo demostró en Andorra. Kenny Chery es un base anotador y en momentos clave le gusta tener el balón en las manos, lo que es positivo para el equipo; y Marc García es un grandísimo tirador y una joven promesa.

- ¿Hay algún fichaje que le haya sorprendido?

- Sí, Trent Lockett es el que más me ha gustado. Es un jugador que puede hacer de todo. No tiene ningún don especial, por así decirlo, una virtud que sobresalga, pero es un todoterreno. Es un jugador muy completo.

- Conoce a Marc García, ¿piensa que aún está por explotar?

- Es joven y todo jugador joven necesita su proceso. Si le dan confianza, como el otro día ante el UCAM, lo aprovechará.

- ¿Ve al Betis luchando a final de curso por algo más que la salvación?

- El objetivo tiene que ser ese o, al menos, era el que teníamos en los dos últimos años. Y, a partir de ahí, todo lo que les venga, pues será positivo. Si las cosas van como todos quieren, por qué no. En casa es un equipo al que va a ser difícil ganarle.

- ¿Qué diferencia ve en el juego que hace este año con respecto al del curso pasado?

- Por circunstancias del equipo, he empezado jugando de 'cinco', que no es mi posición natural. Las lesiones o la marcha de algún compañero han hecho que esté jugando en una posición que no es la mía. No obstante, me estoy sintiendo muy cómodo con el juego del equipo y con lo que me pide el entrenador. La manera de jugar que tengo yo es muy parecida a lo que quiere el entrenador de mí.

- A nivel individual, ¿cómo está siendo su paso por Valencia hasta ahora?

- Muy positivo, más de lo que esperaba, porque era un cambio muy 'brusco' el que hacía en mi carrera deportiva. Pero, de momento, muy satisfecho con las oportunidades y por cómo me tratan en este club y en la ciudad.

- ¿Tiene más presión ahora por tener la obligación de luchar por objetivos más altos o antes por intentar salvar al equipo?

- A nivel individual creo que nunca he tenido o me he puesto presión encima para afrontar la temporada. A nivel de equipo sí que es verdad que este año, a diferencia de los dos últimos, tenemos unos objetivos más ambiciosos y la presión crece por conseguirlos. En Sevilla podías, no respirar más tranquilo, pero sí que es cierto que no tenías estas exigencias tan altas.

- Juegan dos partidos por semana, el de Liga y Eurocup, y en ésta vienen de un viaje largo, tras jugar en Jerusalén. ¿Les puede pasar factura?

- No, esto no. Nos puede pasar factura el no prepararlo bien y pensar que el Betis está pasando por una mala situación. Esto sería un verdadero error. Será un partido con mucha exigencia y muy difícil. Aunque el Betis llegue tocado por los resultados y las bajas, esto le convierte en un rival de mayor peligro. Nos van a poner las cosas muy difíciles y tenemos que estar preparados.

- ¿Es la afición 'taronja' más exigente que la del Betis?

- Distinta. Evidentemente, no sé cómo es la del Betis, porque ha cambiado la cosa. La del Valencia es exigente con el equipo, pero a la vez agradecida. Está los 40 minutos animando vayan bien o mal las cosas y aprieta al equipo al máximo. Aquí se vive muy intenso el baloncesto y con el fútbol no hay esta diferencia que sí había cuando estaba en Sevilla. Allí, el fútbol era lo primero, también comprensible, porque hay dos equipos de altísimo nivel y el baloncesto estaba en un segundo plano. En Valencia esto no pasa, hay una grandísima afición en el baloncesto y esto hace que tengamos una buena atmósfera en el pabellón.

- ¿Cómo es su vida en Valencia fuera de las pistas?

- La ciudad es una pasada, me encanta. Hace muy buen tiempo y aparte tiene playa. Me ha sorprendido mucho la ciudad y me llevo además muy bien con mis compañeros. Tengo muy buena relación con Joan (Sastre), con pasado también en Sevilla, Luke Sikma y Sam Van Rossom, que está siendo mi compañero de habitación.

- ¿Sevilla o Valencia?

- Me quedo con las dos. Cada una tiene su encanto y sus rincones para perderte. La verdad es que se vive muy bien en las dos, no puedo elegir una.



Willy y Porzingis "están muy a gusto"

Su cambio de aires con el fichaje por el Valencia Basket no ha implicado que deje de tener contacto con los que fueron sus compañeros en un pasado reciente. "Hablo con Willy (Hernangómez), ahora en los Knicks de Nueva York; con Kristaps (Porzingis), con el que estuve este verano en Letonia; y con Ondrej (Balvin), que está en Múnich. Con los jugadores que siguen en Sevilla, con Tomeu Rigo y Alfonso Sánchez, y con el director deportivo, Berni Rodríguez, con el que guardo una gran amistad", confiesa Oriola, que no se extraña del éxito de Willy y Porzingis al otro lado del 'charco'. "Están muy a gusto, están disfrutando otra vez de jugar juntos. Kristaps, haciendo barbaridades cada partido y jugando a un grandísimo nivel, y Willy, adaptándose a una liga muy exigente y aprovechando cada minuto que tiene. Espero que sigan así", asegura.