Mahalbasic: "No hay mejor sitio que Sevilla para comenzar mi carrera en ACB"

El pívot esloveno con pasaporte austríaco Rasid Mahalbasic destacó este viernes, en su presentación como jugador del Real Betis Baloncesto, que "no hay mejor sitio que Sevilla para comenzar" su "carrera en la ACB", la que considera "mejor liga de Europa".

Mahalbasic admitió en una rueda de prensa haber "hablado directamente con (Zan) Tabak", el entrenador croata del equipo hispalense, a quien conoce "desde niño" y quien le transmitió que su nuevo club es "una buena opción para mejorar tras haber jugado en muchos países pero nunca en la mejor Liga de Europa".

"Es un reto para seguir creciendo. Éste es el club más profesional en el que he estado, es la impresión que me he llevado estos días. Si rindo, me encantaría estar más tiempo en Sevilla", agregó.

El baloncestista de origen esloveno asumió el discurso de su entrenador al señalar que resulta "utópico hacer una buena temporada sin defender" pero no toma como referencia el mal partido del pasado domingo -ante el Baskonia (60-94)-, ya que "faltaron dos jugadores y, cuando se entra en racha negativa, es complicado salir".

El director deportivo del club, Berni Rodríguez, aseguró en la presentación del jugador que Mahalbasic "está llamado a ser un jugador importante" y destacó su producción ofensiva por tratarse de un pívot que "anota y asiste a sus compañeros. Viene a sumar en todos los sentidos. Es joven pero tiene mucha experiencia".

El técnico malagueño señaló que el austríaco "sabe que viene para ser un jugador importante, su predisposición es buena" en este sentido y lo definió como alguien que "juega muy bien en el poste bajo. Además, tiene un buen tiro a cinco metros".