Tabak explota contra los árbitros en Zaragoza

El entrenador del Real Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, mostró este domingo su enfado con la actuación arbitral en el partido que su equipo perdió en la cancha del Tecnyconta Zaragoza (102-99) y la calificó como "una vergüenza".

"Estoy en España desde hace muchos años y pensaba que estamos en una liga en la que quejarse públicamente de los árbitros no es algo que puede funcionar, pero parece que funciona. Me parece una vergüenza", indicó Tabak en la rueda de prensa posterior al encuentro en declaraciones difundidas por el club sevillano.

El preparador balcánico destacó que el rival "ha lanzado 37 tiros libres contra 17" que ha tirado su equipo, lo que le parece decisivo en "un partido que se decide por detalles".

Más allá del trabajo de los árbitros, Tabak admitió que no quería "este tipo de partido de alta anotación", ya que al Betis Energía Plus le costó "tener continuidad en la solidez en defensa", y también lamentó que sus hombres no hayan "jugado de forma inteligente al final".