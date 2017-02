Radicevic: "No es el momento de hablar de la NBA"

Escribir sobre Nikola Radicevic es hacerlo sobre elegancia, liderazgo, valentía, desparpajo y esfuerzo, mucho esfuerzo, en el parquet. El base serbio, mientras la gran mayoría de sus compañeros se marchan a vestuarios, en su afán por ser mejor jugador, realiza habitualmente una rueda de tiro en la pista. Es una suerte, después de un curso en blanco por una inoportuna lesión de cadera, ver de vuelta al mejor Radicevic (en este curso ha superado su tope anotador en ACB). Es un lujo para los amantes del baloncesto en Sevilla disfrutar de una futura -no tan lejana- estrella de la NBA. Con ustedes, el director de juego del Real Betis.

- ¿Qué ocurrió en Zaragoza para dejar escapar una ventaja de hasta quince puntos?

-Ocurrieron cosas que ya nos han pasado muchas veces; falta de concentración y en los minutos finales jugamos sin cabeza. Así, Zaragoza aprovechó nuestro mal momento, unido a la presión de la afición y a las decisiones arbitrales, para remontar.

- Es algo que se viene repitiendo a lo largo de la temporada.

- Siempre nos pasa lo mismo, estamos diez o quince puntos arriba y de repente paramos de jugar. No puede ser así; tenemos que ser constantes durante los 40 minutos. Por ello, debemos trabajar la concentración y ser más listos en los momentos claves.

- Después de las tres victorias de tronío, ¿hubo relajación?

- No, no, de verdad que no. El equipo siempre intenta dar el máximo tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero al final hemos perdido por pequeños detalles, al igual que ganamos ante el Real Madrid.

- Viendo el lado positivo, el ataque está funcionando.

- Este equipo tiene talento y jugadores que pueden meter muchos puntos. En ataque nunca he tenido dudas con este conjunto. Donde tenemos que mejorar es en defensa y en ser más listos en los finales.

-Ahora, duelo clave ante Estudiantes.

- Sí, es un partido contra un rival directo que tiene un buen equipo. Debemos olvidar los últimos partidos, pensar solo en el Estudiantes y no repetir los mismos fallos.

- Cambiando de tema, vienen de un nuevo verano convulso.

- Uno más. En estos cinco años en el club he vivido muchos veranos en los que no se sabía qué iba a pasar con la entidad. Ahora, gracias al Real Betis Sevilla tiene baloncesto y estamos compitiendo en la mejor liga de Europa. Esperamos que a partir de ahora haya mayor estabilidad.

- ¿Cómo ha cambiado el club desde la llegada del Betis?

- El Real Betis, no solo en Sevilla, sino en toda España significa mucho. Eso nos obliga a jugar bien cada fin de semana porque hay muchos más aficionados y nos conoce más gente; todo esto seguro que nos va a ayudar. Hay más presión que antes, pero es parte de nuestro trabajo.

- La esencia del 'cajismo' no se ha perdido.

- Es un club histórico, es difícil que cambie su pasado. Por muchos es conocido como el ´Caja´, es algo que siempre será parte de esta entidad, no importa el nombre.

- Se ha hablado siempre de la frialdad de San Pablo, ¿es así?

- Durante los cinco años que he estado aquí dependía mucho del partido. No era lo mismo jugar contra el Real Madrid que frente a un equipo de un nivel medio-bajo. Ahora, lo que más me ha sorprendido es como la afición del Betis está disfrutando del baloncesto y siente bien el momento en el que nos tiene que apoyar.

- ¿Olvidada la grave lesión de cadera?

- Antes de la lesión de cadera tuve un problema muy grave de apendicitis. Ha sido el momento más difícil de mi vida. La familia me ayudó mucho, al igual que la gente del club. Por suerte, ya es pasado y estoy muy contento por volver a disfrutar del baloncesto. Lo más difícil fue estar en casa durante todo el día, no podía moverme.

- ¿Hemos vuelto a ver al mejor Radicevic?

- Últimamente estoy jugando bien, con mucha confianza. Evidentemente hay aspectos del juego en los que puedo mejorar, pero realmente estoy bien, disfrutando. Además, los compañeros y el entrenador confían en mí, que es importante.

- ¿Veremos a un Niko más anotador que director?

- Siempre me ha gustado anotar puntos, pero no es el aspecto más importante en el baloncesto; hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar al equipo. Si veo que puedo anotar, pues bien, si puedo asistir, pues mejor. Soy un base al que le gusta dirigir, comunicarse con los compañeros.

- En este sentido, ¿mejorar los porcentajes de tiro es su gran objetivo?

- Sí, es en lo que trabajo todos los días después de cada entrenamiento, aunque la confianza es lo principal en el acierto de cara a canasta. Por ejemplo, hay muchos jugadores con una mecánica de tiro extraña te meten muchos puntos.

- Va camino de superar los números del curso en el que fue 'drafteado'. ¿Se ve el año que viene en la NBA?

- Hay muchos aspectos que valorar. En primer lugar, estoy concentrado en hacer las cosas bien en la pista con mi equipo. Es cierto que estoy en contacto permanente con la gente de Denver Nuggets; el año pasado vinieron a verme. Es una señal de que están siguiendo mi evolución. Ahora mismo, ellos no quieren meterme ningún tipo de presión ni yo he pensado en la NBA. Cuando llegue el momento hablaremos todos de forma tranquila, ahora hay otras prioridades.

- ¿Se ve reflejado en Satoransky, Willy o Porzingis?

- Sí, hemos jugado en Sevilla juntos en una temporada increíble para nosotros; llegamos a los playoff. Hicimos el mejor baloncesto de la liga ACB durante esa temporada. En ese año todos soñamos con jugar en la NBA y ellos lo han cumplido. Espero que yo sea el siguiente; estoy en el buen camino.

- Antes de llegar a la NBA, ¿sería conveniente pasar por un grande de Europa?

- Es una opción, por qué no. Todo depende del Real Betis, de Denver y de mí. Quizá la franquicia quiera que crezca un poco más en un equipo de Euroliga o, por el contrario, que tenga continuidad en Sevilla. Hay muchas hipótesis. Me gustaría jugar en un equipo de Euroliga.

- Por último, ¿sueñas con la selección?

- Serbia tiene actualmente al mejor base de Europa, Milos Teodosic, además de muchos otros jugadores que están jugando a un gran nivel esta temporada, como puede ser Jovic. La pista es todo, si lo hago bien ahí, estoy seguro de que ellos se fijarán en mí más pronto que tarde.