Marc García: "Falta confianza en los jóvenes"

Trabajo, trabajo y trabajo. Es la palabra que más repite Marc García con el objetivo de hacerse un hueco en el equipo de Zan Tabak. El técnico croata apenas está dando oportunidades al MVP del pasado EuroBasket sub 20. El habilidoso escolta, que reconoce que se decidió por la oferta del Real Betis tras la buena experiencia en Sevilla de otros jóvenes valores del baloncesto como Porzingis o Willy Hernangómez, responde en la pista con buenos números, desparpajo y valentía en los escasos minutos de los que disfruta. Marc García no alza la voz, no pide más protagonismo, solo espera que el trabajo dé sus frutos.

- Vuelve la competición tras el parón, ¿cómo le ha venido al equipo?

Nos ha venido bien. Hemos desconectado, también es bueno estar tres días sin pensar en baloncesto. Así, esta semana la hemos encarado con mucha ilusión y ganas; estamos entrenando muy bien de cara al partido de Murcia.

- Hablamos de un equipo anotador, pero, ¿hay que 'apretar más el culo' en defensa?

No lo sé. Somos un equipo capaz de hacer ochenta o noventa puntos fácilmente, pero en defensa es cierto que no podemos permitir que nos hagan treinta en un cuarto. Eso nos mata.

- ¿Se está haciendo hincapié en este sentido?

Zan Tabak está metido en todos los detalles, tanto ofensivos como defensivos, y no pone más hincapié en nada. Sabe lo que tiene; somos muy buenos atacando y podemos meter muchos puntos. Nuestra filosofía desde el principio ha sido ´defensa, defensa y defensa´, es primordial. Aunque es cierto que el perfil de la plantilla marca el estilo de juego.

- El hecho de acumular derrotas, ¿os presiona en demasía?

Las derrotas, está claro, no son buenas para el equipo, para la química. Cuando caes empiezas la semana de entrenamiento cabizbajo, la misma se hace más larga, tienes ganas de que llegue el partido para ganar y olvidarnos de la derrota€ Si viene otra se hace todo más complicado a nivel mental.

- Ahora, otro partido clave: visita a Murcia.

Todos los partidos son claves. Nos tenemos que fijar en nosotros, en mejorar día a día. Hay que ´pasar´ del rival. Está claro que los analizamos, pero nada más. Murcia tiene una victoria menos que nosotros y posee un gran equipo, pero no es bueno ni que nos fijemos en la plantilla rival ni el estar muy pendiente de la clasificación.

- MVP del último EuroBasket sub 20, las ofertas no le faltarían en verano...

Tenía opciones de ir a varios conjuntos pero elegí Sevilla porque pensaba que sería una gran oportunidad para tener minutos.

- Influenciado, quizá, por la buena experiencia de Porzingis, Willy, Radicevic€

Me ayudó mucho a decidirme. Viendo que los jóvenes venían a Sevilla, tenían minutos, estaban contentos, la ciudad es un encanto€ lo tuve claro. Era una buena oportunidad para crecer y me hablaron muy bien de Javier Carrasco; él me está ayudando mucho.

- ¿Se está desarrollando todo como esperaba?

Vine a Sevilla porque pensaba que iba a tener minutos. Pero es lo que hay, solo me queda trabajar día a día para hacerme un sitio en el equipo.

- Como a cualquier jugador, le gustaría tener más minutos.

Está claro. Como su propio nombre indica, el jugador lo que quiere es jugar. Pero lo importante es ayudar al equipo en lo que pueda.

- ¿Qué le falta a Marc García para ganarse la confianza de Tabak?

No lo sé. Lo sabe él. Mi único objetivo es crecer como jugador y aprender.

- Cuando juega, sus números no son malos.

Lo que quiero es que el equipo gane, me da igual si cuando juego meto cuatro, cinco puntos o los que sean.

- Si demuestra en la pista que aporta es más fácil que se gane los minutos.

No lo sé, ese trabajo es del entrenador. Él es quién decide qué jugador está en mejor momento y quién puede ayudar más al equipo. Yo estoy listo para lo que haga falta.

- En este inicio difícil que está teniendo a nivel profesional, la clave es tener paciencia.

Está claro, tienes que tener paciencia. Si las cosas van mal no debes venirte abajo, hay que seguir trabajando. Es muy importante. También hay que apoyar al equipo, hay que estar ahí.

- Hace dos cursos tampoco disfrutó de minutos en Manresa, ¿qué diferencias hay entre la formación y la elite?

Hace dos temporadas estuve en Manresa pero las circunstancias eran diferentes. No estaba preparado para jugar en ACB. Hay un cambio muy grande de junior a profesional. Juegas con gente que te puede doblar la edad; son más veteranos, la experiencia, el físico€ No sé qué nos falta a los jóvenes; quizá que se confíe más en nosotros.

- Tiene dos años de cesión en Sevilla, tal y como va el año, ¿se ve la temporada que viene aquí?

No lo sé. Al final de la temporada se verá; hablaré con el club y con el Barcelona si lo ven necesario. Analizaremos lo mejor para mí. Cuando llego a Sevilla no me espero nada en concreto, yo venía a trabajar y así se lo manifesté a Tabak. Claro que me gusta jugar.

- Hay pocos españoles en la ACB a pesar de los éxitos en categorías inferiores, ¿qué ocurre?

Es cierto que hay pocos jugadores nacionales en la ACB, pero no sé si es positivo o negativo. No sé qué ocurre. Las canteras de los equipos han cambiado bastante; se fichan muchos extranjeros jóvenes, quizá ese sea uno de los motivos que perjudique a los españoles.

- Por último, al ser canterano culé, ¿es su sueño triunfar en el Barcelona?

De sueños pocos, yo solo vivo de objetivos a corto plazo.