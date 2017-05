Alejandro Martínez debuta en el Betis esperando una reacción en Madrid

El técnico Alejandro Martínez, que esta semana sustituyó en el banquillo del Betis Baloncesto al croata Zan Tabak, espera que en los pocos días que lleva a frente del equipo sevillano se note alguna reacción en su juego pese al complicado compromiso en la cancha del Real Madrid.

El barcelonés afincado en las Islas Canarias llega a la formación andaluza procedente del baloncesto mexicano con la misión de enderezar el rumbo de un equipo que es antepenúltimo en la Liga Endesa con 8 triunfos y 18 partidos perdidos y ha sumado sólo una victoria en los últimos once encuentros, hace cuatro jornadas en la cancha del Montakit Fuenlabrada (67-72).

La derrota de la pasada jornada en el Palacio San Pablo ante RETAbet Bilbao (73-85) se tradujo en la destitución de Tabak y en la llegada de Alejandro Martínez, quien declaró en su presentación que la plantilla "es mucho mejor de lo que está demostrando" y garantizó "que darán un paso adelante" con cambios que deberán ser "más de mentalidad que tácticos".

La misión es muy complicada, aunque el Betis Energía Plus ya se impuso con solvencia al conjunto de Pablo Laso en la primera vuelta en el partido disputado en Sevilla, lo que puede servir de base para no perder la ilusión y sobre todo para que el equipo andaluz dé algunos síntomas de recuperación aunque no se consiga el triunfo.

La llegada a Alejandro Martínez no es la única novedad en el equipo esta semana, ya que el club también alcanzó un acuerdo con el base internacional Carlos Cabezas, quien reforzará el plantel verdiblanco en los seis últimos partidos de la fase regular.

Cabezas, de 36 años, ya disputó cinco partidos de la presente edición de la ACB, pues empezó la temporada en el Montakit Fuenlabrada, aunque luego ha militado en el Orleans Loiret Basket de la Pro A francesa.

Además, también para medirse al Real Madrid, el club ha inscrito en esta ocasión al base canadiense Kenny Chery, mientras que deja fuera al joven pívot rumano Emanuel Cate y al escolta estadounidense DeAndre Kane.