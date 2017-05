Real Betis-Andorra: Sólo queda ganar y rezar

Ganar y rezar. Da igual el orden. Es la única opción que le queda al Betis para que hoy no firme el día más negro en tres décadas de existencia. Y deberá rezar mucho porque si difícil parece ganarle a un Andorra que se está jugando entrar en el ´play off´, más complicado se aprecia que el descendido Manresa venza al Zaragoza. Y ambas cosas se tienen que dar para que el temido descenso no se produzca.

Pero antes de mirar a Cataluña primero toca hacer el trabajo propio. Y ese no se aventura nada fácil.

El equipo de Alejandro Martínez se enfrenta a un rival que está cuajando una gran temporada y que se juega mucho en este partido. Y lo hace después de sumar un solo triunfo en toda la segunda vuelta. A su favor sólo tendrá que juega en casa, en el que podría ser el partido de despedida de la afición sevillana a la ACB, y que el Bilbao Basket recibe media hora antes (20:00 h) al Saski Baskonia y el Andorra podría conocer a mitad de su partido en San Pablo si está o no clasificado para las eliminatorias finales. Esto podría beneficiar al Real Betis, pero ya es especular demasiado.

Alejandro Martínez, al menos, puede agarrarse a la estadística, ya que los precedentes son favorables para los locales por un balance de 5-2 en los 7 encuentros disputados. Desde que el conjunto del Principado retornó a la Liga Endesa, el balance está igualado, ya que la pasada campaña la victoria se quedó en Sevilla (88-81) y la anterior viajó a tierras andorranas (57-77).

-No viene Burjanadze

Otro dato positivo es que el equipo rival vendrá sin uno de sus mejores hombres: el ex cajista Beqa Burjanadze, quien no viaja a Sevilla y tampoco jugará contra el Real Madrid el domingo para intentar recuperarse de la lesión que sufre en la rodilla derecha. El que fuera cortado por Scott Roth en otro de los grandes errores de José Luis Galilea se ha convertido en una pieza codiciada de la Liga.

No será el único con problemas físicos, aunque los demás sí jugarán. Chris Czerapowicz volverá a jugar con un dedo de la mano roto y hay varios jugadores más mermados. Pero ni eso les ha parado en las últimas semanas. De hecho, el equipo que adiestra Joan Peñarroya ha ganado cuatro de sus últimas seis citas, si bien durante la temporada no se ha mostrado como un visitante peligroso, al acumular sólo dos victorias a domicilio: 91-93 al ICL Manresa y 64-90 al Herbalife Gran Canaria.

Y, por si fuera poco, llega con el MVP de la última jornada, un Shermadini que es el segundo jugador más valorado de la Liga Endesa (21.3), además de destacar como líder en dobles figuras (6), 3º anotador (15.5) y 2º en rebotes (7.27) del campeonato. "Estamos preparados para un partido muy duro, ya que el Betis también necesita la victoria", señalaba ayer el georgiano, quien elogiaba al conjunto verdiblanco pese a su mala temporada. "Se trata de un conjunto con muy buenos jugadores a pesar de la situación en la que están", afirmó Shermadini. A él, a Jelínek, a Stevic, a Albicy... a todo un equipazo tendrá que parar el conjunto de Alejandro Martínez, quien pese a todo, deja un mensaje: "El vestuario cree en el milagro. Las caras que veo en los entrenamientos son las de gente que cree que es posible lograrlo". Ni esto parece suficiente.