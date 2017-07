LEB Oro: Un reto mayúsculo, pero compartido

Veinte días para formar un equipo en una competición y un mercado que no dominan de la misma forma que el de la ACB. Además, sin director deportivo. Ése es el reto, a priori mayúsculo, al que se enfrenta un Betis deprimido tras el descenso y con la presión de ser el rival a batir en la LEB Oro.

Con Alfonso Sánchez, Cizmic y poco más con contrato y un técnico, Alejandro Martínez, cuya continuidad sigue en el aire, está todo por hacer. Sin embargo, lo que podría parecer una locura no lo es tanto. Y no lo es porque el mercado en esta categoría, al menos entre los clubes que aspiran a la parte alta, ha estado un poco parado hasta los últimos días. Ya fuera porque esperaban saber qué clubes iban a jugar en LEB y cuáles en ACB, porque querían ver con qué presupuestos contaban o, simplemente, porque esperaban que el Betis, un club poderoso, moviera ficha, la realidad es que hasta ahora no ha empezado la avalancha.

Y lo ha hecho con nombres importantes, al menos para los que conocen lo que se mueve en LEB Oro. Sergio Rodríguez (Huesca La Magia) se cerró hace dos días, el veterano Uriz (37 años), llegó ayer al Breogan, Bas y Tautvydas Sabonis al TAU en los tres últimos días... hay casos como el del ex del Baloncesto Oviedo Dani Pérez, que había llegado a un acuerdo con el Palencia, pero tenían cláusulas de escape ACB y ayer se comprometió con el Gipuzkoa.

De hecho, hay varios equipos que apenas acaban de anunciar sus primeros refuerzos y como el conjunto verdiblanco, tienen todo el plantel por formar. Tan sólo el que será el primer rival del Real Betis, TAU Castelló, al que sólo el faltan dos refuerzos: el Palma, que ha cambiado medio equipo y ya tiene casi completo el plantel; y pocos más tienen trabajo adelantado.

El reto es mayúsculo, pero el Betis se encuentra en igualdad de condiciones con algunos con los que deberá pelear por el único puesto de ascenso directo. El ICL Manresa de Trías sí lleva ventaja y eso sí que debe preocupar.



ICL Manresa: Jordi Trias lidera el continuismo

El otro recién descendido ha apostado por lo seguro, por Aleix Duran como técnico (13 temporadas en el club) y por el veterano Jordi Trias, MVP de la pasada campaña, como jugador franquicia.



Breogán Lugo: Como el Betis, desde cero

Sergi Quintela y Matt Stainbrook, que han renovado recientemente, son los únicos que, a priori, seguirán en el equipo que acabó segundo en la Liga. Tendrá que armar otro conjunto.



Baloncesto Oviedo: Carles Marco, al frente otro año

El ex base cajista Carles Marco lidera el proyecto desde el banco. Fabio Santana ha renovado y sigue el capitán Víctor Pérez, aunque se le ha ido el base catalán Dani Pérez, uno de sus baluartes.



Palencia Baloncesto: Cambio de técnico, sin Pérez...

Pese a su gran temporada, en la que perdió el ascenso el 'play off' final, estrena técnico con Joaquín Prado, que suple a Sergio García. Tenía atado a Dani Pérez, pero ayer se fue al Gipuzkoa.



Basquet Coruña: Apuesta fuerte por Aranzana

Otro conocido en Sevilla, el técnico Gustavo Aranzana, estará al frente del conjunto gallego. Ha renovado a Ángel Hernández y Sergio Olmos, aunque no ha podido recuperar a Dago Peña.



Melilla: Djuran adelanta la revolución

Club decano en la categoría, acaba de fichar al escolta serbio Filip Djuran procedente del Leyma. Alejandro Alcoba seguirá al frente de un equipo con cambios pero que tiene a Almazán, su MVP.



Palma Air Europa: Se han dado prisa en fichar

Ha fichado ya a Joan Tomás, Carles Bivià, Ben Mockford, Javier Medori, Roger Fornas, Carlos Poyatos y Gedeminas Zyle, ha renovado a Roger Fornas... Xavi Sastre tiene ya el equipo casi perfilado.



Ourense: Se salvó en el último minuto

Hasta el 30 de junio peligró su existencia y hasta el 15 de julio no aseguró su presencia en Oro. Es un histórico, pero está por hacer. Gonzalo García de Vitoria, casi seguro, seguirá en el banquillo.



Forca Lleida: Uno de los más avanzados

Otro de los equipos casi hechos. Su último fichaje ha sido el canadiense Ogungbemi-Jackson, pero antes confirmó la llegada del pívot Mike Karena o la continuidad de Miki Feliu, Marc Martí, Rubin de Celis, Sutina, Hermet, Mbaye...



Cáceres P.H.: Con sólo cuatro jugadores

Dani Martínez, un joven base procedente de LEB Plata. se convertía hace tres días en el primer fichaje del equipo que entrenará Ñete Bohigas y que cuenta con cuatro jugadores tras las renovaciones de Sergio Pérez, Luis Parejo y Guillermo Corrales.



C.B. Prat: Blanch lidera un proyecto hecho

El ex Movistar Estudiantes o Andorra Marc Blanch, que llega del Palencia, es el buque insignia del conjunto catalán, que ha logrado renovar a Gerbert Martí o Marc Sesé y contará con el americano Alex Campbell.



Barcelona B: Talento joven y una incógnita

Ya sin Jordi Trias, sin Dagoberto Peña... pero con muchos jóvenes valores y alguna sorpresa aún por anunciar, como hiciera con Lakovic, Barton, etc. en años anteriores.



Tau Castelló: Romá Bas es el último en llegar

El alero alicantino Romá Bas, anunciado ayer, será el antepenúltimo fichaje de un equipo ya casi conformado y que seguirá con el mismo entrenador de las última década, Toni Ten.



Peñas Huesca: Un clásico que cambia de ritmo

El otrora clásico de la ACB jugará su octava temporada en la segunda categoría. El viernes fichó al que puede ser su líder, el base Sergio Rodríguez, pero Gintvainis se ha ido a Manresa.



C.B. Clavijo: Repescado sobre la bocina

Supo al mismo tiempo que el Betis en qué categoría jugaría. Araberri no cumplió y fue repescado, pero ahora tiene que hacer un equipo desde cero y no cometer los errores de la 16/17.



Ciudad Valladolid: Gantt llega a un 'histórico'

Gregory Gantt es el primer fichaje de un club 'nuevo' al que tuvo contra las cuerdas el C.B. Morón. Paco García, el técnico que lo ascendió, sigue al frente y algunos de sus pilares, también.



Sammic ISB: Lolo Encinas, desde Angola

Un técnico joven, Lolo Encinas, estará al frente en el debut del equipo vasco en la categoría tras sus triunfos en Angola. Han dado continuidad a gran parte del plantel que ascendió.