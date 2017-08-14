Así les va fuera a los ex del Betis
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El Betis Baloncesto comenzará la Liga recibiendo al Valencia
El FC Barcelona Lassa-Baskonia será el partido más atractivo de la primera jornada de la Liga Endesa 2016-17, que se sorteó este lunes después de tener que modificar el anterior del mes de julio por la inclusión del Real Betis.
La obligación de admitir al conjunto andaluz en el campeonato, que pasa a ser de 18 equipos de nuevo, provocó que la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) sortease un nuevo calendario para una temporada que comenzará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre y que, en su Liga Regular, concluirá el 24 de mayo.
A partir del 27 de mayo comenzarán los 'play-offs', con la ronda de cuartos de final, y a partir del 3 de junio se iniciarían las semifinales. La final podría disputarse los días 13, 15, 18, 20 y 22 de junio o el 15, 17, 19, 21 y 23, pero las fechas de la pelea por el título se disputarán en función del calendario de la selección de fútbol en el Mundial de Rusia, no finalizando más tarde del sábado 23 de junio, aclaró la ACB.
De la primera jornada, el partido más destacado será el que mida en el Palau Blaugrana al FC Barcelona Lassa ante el Baskonia, con el 'morbo' del reencuentro de Sito Alonso, nuevo técnico azulgrana y que el año pasado dirigió al conjunto vitoriano.
Además, el Valencia Basket comenzará la defensa de su título visitadno precisamente al Real Betis, mientras que el Real Madrid se estrenará en el WiZink Center ante el MoraBanc Andorra. Los dos ascendidos, el Gipuzkoa Basket y el San Pablo Burgos, jugará, a domicilio ante el Herbalife Gran Canaria, y en casa ante el Iberostar Tenerife, respectivamente.
Los Clásicos entre madridistas y azulgranas serán en la octava jornada en el Wizink Center (11/12 de noviembre) y en la 22 en el Palau (10/11 de marzo). La reedición de la última final será en la cuarta jornada (La Fonteta 14/15 de octubre) y en la vigesimocuarta (24/25 de marzo).
JORNADA 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET
MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA
REAL BETIS- VALENCIA BASKET CLUB
FC BARCELONA LASSA - BASKONIA
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*
* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.
JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
GIPUZKOA BASKET - REAL BETIS
RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB
JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):
REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS - RETABET BILBAO BASKET
MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID
UNICAJA - REAL BETIS
FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO
RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):
REAL MADRID - UNICAJA
BASKONIA - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
UNICAJA - BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):
REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA
BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - REAL BETIS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
GIPUZKOA BASKET - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS - REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS
IBEROSTAR TENERIFE - REAL BETIS
TECNYCONTA ZARAGOZA - FC BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET
FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB
TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA
GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA
MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL BETIS - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - REAL BETIS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 13 (23 diciembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL BETIS
MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*
BASKONIA - REAL MADRID *
GIPUZKOA BASKET - FC BARCELONA LASSA*
TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE
* Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 entre el 2 y 3 de enero de 2018.
JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET
JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID
REAL BETIS - FC BARCELONA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET
SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS
IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA
FC BARCELONA LASSA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
JORNADA 17 (21 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA
BASKONIA - REAL BETIS
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB
JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):
REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET
FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS - GIPUZKOA BASKET
JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - REAL BETIS
BASKONIA - FC BARCELONA LASSA
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA - UNICAJA
FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL BETIS
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB
TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 22 (10 y11 marzo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA
REAL BETIS - MORABANC ANDORRA
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):
BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB
FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL BETIS
UNICAJA - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA - MORABANC ANDORRA
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA
REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
FC BARCELONA LASSA - REAL BETIS
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):
BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
UNICAJA - FC BARCELONA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET
GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO
REAL BETIS - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA
REAL MADRID - BASKONIA
FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET
UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL BETIS - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):
BASKONIA - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL BETIS
GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA
JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):
REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA
UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS - BASKONIA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA
REAL MADRID - REAL BETIS
BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 34 (24 mayo 2018):
FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS - IBEROSTAR TENERIFE
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