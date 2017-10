El Betis Baloncesto presenta su campaña de abonados

´Tu aliento es nuestra fuerza´ es el lema de la Campaña de Abonos 2017-18 del Real Betis Energía Plus, que ha sido presentada este viernes en la sede del club en las instalaciones deportivas de San Pablo. Ramón Alarcón, consejero de la entidad y director general de Negocio del Real Betis Balompié; y Fernando Moral, presidente del Real Betis Energía Plus, han expuesto todos los detalles de una campaña a la que da imagen Alfonso Sánchez, recién renovado y uno de los principales baluartes del plantel que está conformando el Real Betis Energía Plus.

La nueva imagen del club para la temporada 2017-18, la 29ª consecutiva en la Liga Endesa, apela a la afición y celebra los 30 años de historia de la entidad, cumplidos hace poco más de tres meses (8 mayo). Ramón Alarcón ha explicado que "principalmente hemos querido transmitir tres ideas: en primer lugar, que somos ACB, puesto que ha vuelto a ser un verano intenso y se ha trabajado mucho por hacer valer nuestros derechos; en segundo, 30 años demuestran que somos un club histórico de la ciudad que lleva 29 temporadas ininterrumpidamente jugando en la máxima categoría del baloncesto nacional; y tercero, la ´idea fuerza´ que es ´Tu aliento es nuestra fuerza´".

En este sentido, el director de Negocio del Real Betis Balompié ha apuntado que "la afición se ha caracterizado siempre por estar al lado del equipo y apelamos al apoyo de todos los aficionados de la ciudad al baloncesto y de todos los béticos, porque los necesitamos. La pasada campaña tuvimos algo más de 3.800 abonados y el objetivo ahora es llegar a 4.000, una cifra que no se maneja en el club desde hace muchos años".

Alarcón espera que "se vuelva a disfrutar del básket y llenemos San Pablo, que los aficionados sean nuestra fuerza. Hacemos un llamamiento a las instituciones y a todos los aficionados para que apoyen al proyecto del baloncesto de la ciudad".

Por su parte, Fernando Moral ha desgranado los principales detalles de una campaña de abonos que queda abierta este mismo viernes 18 de agosto tanto para nuevos abonados como para renovados y cuyos carnets podrán recogerse físicamente desde el próximo 15 de septiembre.

Entre otros aspectos, el presidente del Real Betis Energía Plus ha destacado la congelación de precios para los renovados y que el club quiere seguir fomentando la Grada de Animación, situada en el Fondo Norte de San Pablo, por lo que mantendrá el precio de 50 euros para los renovados y 75 para los nuevos abonados. Igualmente, los infantiles disfrutarán de un precio especial de 50 euros en cualquier localidad del pabellón siempre que vayan acompañados de un adulto.

Los detalles más importantes de la campaña:

- Nueva denominación de categorías: Adulto (22 años en adelante), Juvenil (entre 16 y 21 años) e Infantil (6 y 15 años).

- Los socios de la pasada temporada verán congelado el precio de sus carnés (tarifa general)

- Se mantiene la Grada de Animación: 50€ para renovados y 75€ para adultos nuevos.

- Se mantiene el abono Infantil-Acompañado para aquellos niños de entre 6 y 15 años cuyos abonos se formalicen junto al de un Adulto.

- Pago aplazado hasta en 3 meses sin intereses.

- Precios especiales para desempleados y jubilados.

- La reserva de localidades de los abonados se prolongará hasta el miércoles 6 de septiembre.

- La renovación es automática. Aquellos aficionados que no deseen continuar siéndolo han de comunicar su baja por mail (rree@realbetisbaloncesto.com) o personándose en las oficinas de San Pablo.

- Los abonados elegirán si quieren que la renovación del siguiente año sea o no automática.

- El jueves 7 de septiembre saldrán a la venta las localidades cuyas renovaciones no hayan sido formalizadas. Aquellos abonados que renueven después de esta fecha mantendrán la condición y por tanto el precio de renovado, aunque puede que ya no dispongan del mismo asiento.

- La información de la campaña de renovaciones estará disponible en esta web (www.realbetisbaloncesto.com), en el teléfono de atención al abonado (954997779), así como presencialmente en las oficinas del club, sitas en la calle Doctor Laffón Soto s/n, en el complejo deportivo San Pablo.