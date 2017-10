Alfonso Sánchez: "Voy a intentar que todos sientan esto como lo siento yo"

Alfonso Sánchez, jugador del Real Betis Baloncesto, ha transmitido este miércoles toda la ilusión que le acompaña en el inicio de la pretemporada y que quiere transmitir a sus compañeros, al ser el integrante del plantel con más años de permanencia en el club.

El jiennense afincado en Marbella ha apuntado que "todas las pretemporadas se afrontan con ilusión pero ésta más si cabe por todo lo sucedido. Tenemos muchas ganas de empezar. Los nuevos compañeros son gente a la que me he enfrentado en categorías inferiores y en LEB. Los conozco y sé que tienen muchas ganas de demostrar que pueden jugar en ACB. Vienen a un gran club como el nuestro, con un proyecto ambicioso como el de este año. Trabajo, sacrificio y ética no van a faltar".

En ese sentido, Alfonso Sánchez ha explicado, en la primera jornada de entrenamientos, que "siempre lo dije, jugar aquí es una responsabilidad y lo siento así. Voy a intentar que todos sientan esto como lo siento yo. Creo que ésa es la primera piedra para construir nuestra fortaleza". "Lo primero es olvidar la temporada pasada, no se puede hacer nada ya. Tuvimos muchos altibajos, con una gran versión en la primera vuelta y otra muy mala en la segunda. Lo que podemos ofrecer este año es un juego rápido y vistoso. Alejandro es un entrenador experimentado que sabe llevar todo tipo de dinámicas. Su currículum lo dice. Cogió a un equipo en EBA y lo subió a ACB. Vamos a trabajar duro desde el primer momento. Queremos ser ambiciosos y construir nuestra fuerza poco a poco, sin tener miedo a nada".

Respecto a la afición, el escolta verdiblanco ha afirmado que "entiendo que habrá un sector molesto por la mala imagen del año pasado, especialmente en el último partido de la temporada en Málaga. Sólo podemos pedirles una oportunidad, que vengan y nos dejen demostrar nuestro trabajo y las ganas que tenemos. El equipo va a responder seguro".