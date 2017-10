Joventut-Real Betis: Duelo de máxima necesidad

El Real Betis tiene hoy una inmejorable ocasión (12:30, MULTI4, dial 194 de Movistar) para comenzar a escalar, sumar la primera victoria del curso y hacer bueno el paso adelante propiciado el pasado fin de semana en San Pablo, frente al Fuenlabrada. Los verdiblancos estuvieron muy cerca de estrenarse, pero un último cuarto ruinoso los volvió a dejar sin recompensa, dejando al aire las debilidades del bloque, que aún no está, ni mucho menos, ajustado.

Joventut llega a la cita tan necesitado como el plantel bético, sin conocer el triunfo, pero con la ventaja de contar en sus filas con Diego Ocampo, un viejo conocido en Sevilla. La 'Penya', según marcan las estadísticas, tiene menos fondo de armario que el Real Betis, con hombres con números muy humildes, con el peor ataque de la Liga y una defensa desmoronada, que encaja más de 80 puntos por envite, algo que debe sonar a Alejandro Martínez. Las lagunas mostradas por ambas escuadras son similares, ya que tanto unos como otros han demostrado dificultades en los capítulos de asistencias y rebotes.

Se trata de argumentos, aparentemente de sobra, para salir airosos del Olímpico de Badalona, pero este Betis está demostrando ser una incógnita, aparentando carácter y físico en la primera jornada, perdiendo el alma en las siguientes y dando un tibio empujón en la última.

Aún así, Ocampo afirmó hace unos días que este Betis no es de fiar, a pesar de la delicada situación que atraviesa: "No importa cómo les han ido las cosas sino el momento en que se encuentran. Son un equipo con mucha calidad, en los nombres conocidos y en los que no lo son tanto".

La victoria, además de para no padecer en la zona caliente de la tabla y revivir el pasado, sería fundamental para cambiar de dinámica, pero el botín no se venderá barato dada la urgencia de ambos banquillos.

Los verdinegros afrontan la cita con un partido menos, por la disputa de competición europea (Estudiantes). En este caso, la historia está del lado badalonés, ya que como locales se han impuesto en 19 de los 28 enfrentamientos en suelo catalán. No obstante, la temporada pasada, el Betis logró una importante victoria en Badalona (88-94), que a la postre marcó la mejor racha de los sevillanos.

Como de forma acertada remarcó Josep Franch, "el cambio pasa por la mejoría en defensa". El Betis debe ser capaz de apretar y jugar ordenado los 40 minutos, solo así podrá empezar a sumar y a espantar fantasmas que llaman al pasado. Respecto al parte de altas y bajas, Martínez cuenta con los 12 jugadores de la plantilla sénior, incluido el base Donnie McGrath que no jugó frente al Fuenlabrada.

Los locales tienen la baja de Alex Ruoff y la duda de Saulius Kulvietis por un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que podría debutar Maalik Wayns. En el último partido, ya comenzaron a sonar pitos en San Pablo...