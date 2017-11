Las explicaciones de Moral a la mala racha, los despidos, la planificación, sus viajes...

Fernando Moral, presidente del Betis Baloncesto, ha concedido una entrevista a Radio Marca en la que ha abordado los principales temas de debate en torno a la entidad sevillana, desde el despido de 5 empleados a sus viajes a China y Estados Unidos.

Los despidos: "Darle las gracias a los trabajadores por haber mantenido el baloncesto vivo en esta ciudad. Han sido trabajadores clave y fundamentales para que haya baloncesto en Sevilla. El motivo es económico. El objetivo es reforzar la parcela deportiva. Esto se podría haber producido antes y hemos peleado para que se alargara. La llegada de Jefferson capital fue la clave por la salida de la caja. Con Jefferson vino una situación crítica. Me cuesta pensar cómo sobrevivimos aquel año manteniendo todos los puesto. Es una decisión del club, totalmente empresarial. Nada personal. Nosotros estábamos reunidos en un despacho el representante sindical de la empresa nos dijo que lo mejor era que él se lo comunicara dándole la carta de despido con el finiquito y un proceso abierto para que se fueran de la mejor manera posible con una baja incentivada para mejorar su despido. Volvió y nos dijo que querían que fuera lo menos doloroso posible y que no querían ver ni a Ramón ni a Fernando. Y no fuimos. Despedir es muy doloroso y éste es más doloroso aún. Así actuamos".

Cómo se van a cubrir: "Desconozco el presupuesto de fútbol del Real Betis, puedo hablar del baloncesto, que es independiente. Para recuperar los puestos perdidos hay que hacer sinergias y reestructurando los departamentos. No tenemos ninguna intención de contratar".

Los viajes: "El viaje a China fue un viaje comercial para vender el fútbol y el baloncesto de manera conjunta. Fuimos a explorar ese mercado y fue prácticamente gratuito por el convenio que tenemos con nuestra agencia de viajes. De ese viaje hemos logrado dos jugadores chinos que pagan por estar con nosotros. En breve vamos a abrir una delegación allí. A Estados Unidos fui con Berni Rodríguez para aclarar un asunto con Porzingis por un tema de su cláusula. Además tuvimos en Philadelphia una reunión con una agencia que trabaja con clubes como el Manchester City para buscar patrocinios y también para devolver visitas a gente de NBA que nos vieron aquí".

La llegada tardía del director deportivo: "Entiendo que se vea extraño que el director deportivo llegara tarde. Venimos de una planificación para LEB. Trabajamos sobre dos posibilidades, que Alejandro siguiera como director deportivo o que viniera alguien de fuera. El 21 de julio trabajamos para LEB. Hicimos una batería de fichajes. En la LEB los ingresos pasan de todo a nada. Hicimos incorporaciones gracias a la tesorería que había para jugar en LEB. Paralelamente trabajamos en estar en la ACB. Una vez que se ratificó nuestra situación en la ACB y eso fue a finales de agosto. Con el ojo izquierdo miramos a la ACB y con el derecho a la LEB. Mientras tanto, Martínez siguió trabajando en la elaboración de la plantilla. Entramos en la pretemporada con la plantilla casi terminada. ¿Me parece normal incorporar un director deportivo una vez que la plantilla está cerrada? No es lo óptimo, pero eran nuestras circunstancias".

Posibles incorporaciones: "Nuestro director deportivo rastrea el mercado constantemente. No es lo óptimo cambiar en la jornada ocho, pero ha venido así. Todos trabajamos con ilusión y motivación para darle la vuelta a esta situación".

Los motivos del mal arranque: "Empezar con un 0-7 es una losa tremenda. Venimos de una situación muy inestable. Tenemos que empezar a ganar. Tenemos un equipo para estar mucho más arriba. El pegamento de poner a estos jugadores a jugar no ha funcionado. Hay jugadores de calidad. Tenemos buenos intrumentistas y falta ese director de orquesta. Las piedras que hay en la espalda pesan, pero hay tiempo y estamos a dos victorias de la salvación. Hay que poner a este equipo a funcionar lo antes posible. Hay carencias detectadas y el director deportivo está trabajando para, si aparece algo en el mercado, solucionarlo. Falta identificación. La frustración de no conseguir las victorias hace que algunos desconecten. Trabajamos en la línea de explicar todo a los jugadores. Queda el 80 por ciento de la liga para darle la vuelta a la situación. Hay muchos jugadores tantos extranjeros como nacionales que debutan en la ACB. Echamos en falta mayor responsabilidad de veteranos. En la dirección no estamos lúcidos, pero creemos en los bases que tenemos. La situación es grave porque igualando la peor racha de derrotas del club tenemos que ser críticos. No es una situación dramática, pero hay que reaccionar ya. Las victorias valen igual al principio de la temporada y al final".

Una plantilla más cara: "Esta temporada la plantilla es ligeramente superior a la del año pasado. Los informes que tenía del cuerpo técnico nos hacían pensar que no pasaríamos lo que estamos pasando. Nuestra primera oportunidad de cambiar es una cancha difícil con Andorra".