Alfonso Sánchez: "Estoy jodido, pero no sé si hablo por mis compañeros o no"

Alfonso Sánchez, capitán del Real Betis, ha analizado hoy la delicada situación deportivo del conjunto hispalense, que ha cosechado su peor comienzo liguero de la historia, con un parcial de 0-8 en la Liga Endesa. Personalmente, el verdiblanco ha reconocido estar pasando por un mal momento. "Estoy jodido, no sé si tengo que hablar en plural por mis compañeros o no, pero como me entrevistáis a mí, hablo por mí, me salen muchas malas palabras pero por respeto no las voy a decir. Como capitán sé que tengo que dar la cara ante la afición y ante los medios, espero que cuando las cosas salgan bien hablen otros compañeros", ha comentado en Radio Marca Sevilla.

En cuanto al partido de Andorra del pasado fin de semana, Sánchez hizo su particular análisis. "Hablo en primera persona y es impotencia, sobre todo impotencia, durante la semana hacemos las cosas muy bien y durante los partidos no salen las cosas. En nuestro edificio tenemos cuatro o cinco de los mejores arquitectos, pero estamos fallando en la mano de obra, en el deseo, en las ganas, en la actitud, no somos el Madrid o el Barça... Tenemos talento pero no podemos jugar sabiendo que tenemos talento, tenemos que correr más que nadie, saltar más que nadie y tener más ganas que el rival. Andorra no puede salir con más ganas que nosotros, y a partir del tercer cuarto son superiores a nosotros. Hay impotencia, me gustaría que a mis compañeros les doliese igual que a mí lo que pasa, porque vamos 0-8...", ha dicho.

Pregunta por los motivos que han llevado al equipo a esta racha, Alfonso Sánchez ha intentado explicar: "Creo que a día de hoy, en muchos momentos del partido somos un equipo, pero cuando las cosas van mal somos individualidades. Nos frustramos por fallar algún ataque fácil y dejamos de defender... Entrenamos muy bien, mucho mejor de lo que jugamos. Vemos los vídeos de los entrenamientos y durante muchos minutos del partido hacemos las cosas como entrenamos, pero están esos minutos en los que desconectamos, pero es que todo no se puede entrenar, por eso digo que nos falta ese oficio, ese saber jugar inteligente, esa experiencia, esa pretemporada que a lo mejor cualquier partido ha tenido y nosotros no. Son muchas cosas pero no quiero que suene a excusa. Estamos en la situación que estamos porque nos ha venido así. Hay que intentar ser positivos, confiar en el míster que trae una nueva visión, esperemos que las cosas vayan, me voy a encargar que las cosas vayan bien durante la semana aunque sea un desgaste extra".

Con la llegada de Óscar Quintana el equipo ha cambiado la forma de entrenar y de acercarse a los jugadores. "El míster incide en que controlemos las cosas que están en nuestra mano. Luego puede estar más o menos acertado pero nuestra sensación ahora mismo está deteriorada porque vamos 0-8, por eso insiste en los pequeños detalles, en ir jugada a jugada, en aprender a olvidar el tiro fallado, y no acumular los errores", ha manifestado.

Ahora llega el líder de la competición, el Real Madrid: "Puede ser el peor o el mejor rival, el año pasado perdió aquí, tiene un viaje entre semana... Yo quiero ver el vaso medio lleno. Ahora mismo el Madrid nos preocupa muy poco, queda mucha semana para entrenar y conocernos a nosotros mismos. En esta situación, es importante conocer al rival pero tenemos que mirarnos más a nosotros mismos que al rival.

Podría ser un punto de inflexión la victoria ante los blancos: "A la afición no le vamos a pedir nada, nos estamos partiendo la cara cada día para ganar. Irme al centro de la pista y aplaudir a mi afición después de ganar es algo que quiero vivir ya. Esa sensación de la temporada pasada creía haberlo borrado de mi memoria y lo estoy saboreando otra vez, y no me gusta. Espero que a partir de ahora se hagan las cosas mejor y seamos más inteligentes".

Sin mensajes del presidente: "No hemos recibido nada de Fernando Moral y Ramón Alarcón, sé que tenemos el apoyo de ellos pero no hemos tenido ninguna reunión ni nos ha dicho nada. Sé que están preocupados pero no ha habido contacto".