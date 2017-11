Betis Baloncesto 63-98 Real Madrid: El líder no trae la resurrección

No por esperada fue menos dolorosa. El Betis acumula su novena derrota consecutiva mostrando una estampa desalentadora, con pésimos porcentajes de acierto (11% en triples), pérdidas, apatía y de nuevo, con una defensa rota y sin energía. Los hispalenses solo anotaron 27 puntos en la segunda parte, incapaces de aprovechar el cansancio y las bajas del Madrid.

Óscar Quintana apostó de salida por Dontaye Draper y Blake Schilb. Los béticos saltaron ordenados, con el ex del Real Madrid como cerebro, y algo más ágiles que de costumbre. El choque arrancó de ida y vuelta, alternándose ambos equipos las primeras rentas (16-10) hasta que Pablo Laso paró el encuentro en busca de la reacción de sus hombres, que estaban contra las cuerdas en la casa del colista. Un espejismo. Las instrucciones del técnico blanco no tardaron en funcionar (2-18). La salida de Vladimir Golubovic y Nobel Boungou-Colo no surtieron efecto en San Pablo, cuyo público solo pudo disfrutar de un impresionante caño de Schilb a Walter Tavares.

Con 18-29 tras el primer cuarto, el Betis perdió fuelle, fallando lo indescriptible desde la línea de tres (3/27), distancia donde los madrileños fraguaron su victoria (16/30) de la mano de Rudy Fernández y Luka Doncic. Los despistes, la falta de agresividad y la sólida defensa visitante permitieron despegar al Madrid, que se apuntó un cómodo parcial de 3-22, apoyado en las nefastas acciones y decisiones de los locales. Al Betis solo lo sostuvieron los puntos de sus interiores: Oderah Anosike y Ryan Kelly (27 entre ambos), de lo mejorcito. Los blancos llegaron a doblar en el marcador (23-46) a mitad del segundo parcial, que terminó con un mate del propio Anosike (36-53).

Tras el paso por vestuarios, la falta de trabajo colectivo volvió a quedar descubierta. Hierro tras hierro, piedra tras piedra por parte del Betis. El Madrid se apuntó un parcial de 0-12 ante la pasividad de Quintana, que tardó en parar el desastre. Ayer le tocó a Doncic vestirse de superhéroe, dominando cada palmo de San Pablo. Con todo perdido (38-60), Draper, lastrado por las faltas, anotó sus primeros puntos con la camiseta bética (40-65), alternándose en la dirección con Mikel Úriz y Donnie McGrath.

El último parcial arrancó con 50-78 y se convirtió en un puro trámite, donde el Betis intentó, sin éxito, maquillar, y el Madrid, exhibirse, como lo hizo Yusta.