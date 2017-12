Iberostar Tenerife 87-70 Real Betis: Más de lo mismo

Mateusz Ponitka y Rodrigo San Miguel hicieron valer el debut de Fotis Katsikaris en el banquillo del Tenerife, con dos actuaciones redondas, en un duelo donde ganaron los locales con un juego mate, pero más coral que el del Real Betis.

El Real Betis jugó desnudo el primer parcial, dejando al aire todas sus lagunas, sin un liderazgo claro, sin juego colectivo ni comunicación defensiva. El cuarto fue tinerfeño, llegando a gozar de una renta de 13 puntos (24-11), gracias a la eficiencia de sus ataques, de las rotaciones de Fotis Katsikaris y al guante de Rodrigo San Miguel desde la línea de tres (4/6). El Iberostar aprovechó la falta de sacrificio del Betis para acabar el asalto con un 26-19, tras un triple de Mikel Úriz, que sirvió para maquillar la pobre imagen verdiblanca. Oderah Anosike, ansioso, se vio sobrepasado Mike Tobey.

Quintana apostó por Alfonso Sánchez de salida, y un juego más táctico, para intentar la recuperación en el segundo 'round'. Con dos acciones de Luke Nelson y Vladimir Golubovic, los sevillanos recortaron hasta el 28-24, pero no supieron sacar rédito a las pérdidas de los locales, tras el paso adelante en defensa de Úriz, Nelson y el jiennsense, que metió al equipo en apuros tras una antideportiva (37-27). El cuarto estuvo dominado por los nervios y los fallos, con parones en el marcador y con un Tenerife, que sin brillar, ampliaba su colchón, logrando la máxima diferencia hasta el momento (44-29, 15 puntos). Dos triples, en esta ocasión de Josep Franch, uno de los 'damnificados' desde la llegada del técnico cántabro, y Dontaye Draper colocaron el 46-35.

Tras el descanso, los focos fueron para Mateusz Ponitka, que terminó con 19 puntos y 29 de valoración. Con inteligencia y fuerza capitaneó a los suyos, mientras la ofensiva del Betis era sostenida, a duras penas, por Sánchez. Con un 60-51 el Betis quiso meterse en el partido, pero el cambio de actitud no y el plus de moral no llegaron, a pesar de los intentos de Quintana desde la pizarra.

El Betis afrontó el último parcial 16 puntos abajo (70-54), víctima de una anarquía ofensiva y de mucha, mucha ansiedad. Rade Zagorac gozó de sus primeros minutos, y estuvo correcto aportando tres puntos. Los isleños, con un gran Fran Vázquez, llegaron a colocarse 74-54, demasiado peso para un Betis desalmado, que volvió a perder la batalla en todas las facetas del juego.