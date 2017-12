Tenerife-Betis Baloncesto: ¿A la décima irá la vencida?

El margen se estrecha. Y, aunque quede mucha competición por delante, la cuenta atrás ha comenzado. Porque la salvación está ya a tres victorias y queda mucho que remar. Por ello, el Real Betis no puede dejar escapar ninguna oportunidad por muy bueno que sea el rival de turno.

El equipo sigue sin encontrar su mejor nivel, especialmente en defensa. La mochila de nueve derrotas pesa muchísimo, pero es el momento de ser valientes, de dar un paso al frente. Siguen existiendo motivos a los que agarrarse. El club continúa trabajando en la mejora de la plantilla. De hecho, esta semana se ha sumado a la causa un joven de enorme proyección, Rade Zagorac, que tiene que dar un plus a la plantilla. También se espera mucho de otro de los recién llegados, Dontaye Draper, que poco a poco empieza a recuperar sus mejores sensaciones. Esta semana también ha dejado la buena noticia de Blake Schilb, que ha completado dos muy buenos partidos con la República Checa. Ese puede ser un buen punto de partida para el despegue de un jugador llamado a ser importante. El equipo tiene, por tanto, argumentos. Pero la palabrería debe sustituirse por hechos. Y los hechos se verán esta noche en el Santiago Martín. No queda otra que dar la cara. Eso sí, el rival no pondrá las cosas fáciles, más bien todo lo contrario. Porque, pese a su irregularidad y al cambio de entrenador -Fotis Katsikaris ha relevado esta semana a Nenad Markovic en el banquillo-, Iberostar Tenerife es un bloque muy complicado en su propia cancha. Es cierto que ha perdido dos encuentros, aunque por un estrecho margen ante el Valencia Basket y el Real Madrid. Además, el efecto Katsikaris complica aún más las cosas. Pero no hay excusas.

Novedades

En el plano deportivo, Óscar Quintana ha decidido desplazar a Rade Zagorac, sólo con dos sesiones en sus piernas. Nobel Boungou-Colo, con un expediente disciplinario abierto, no viaja. Tampoco lo hace Saúl Blanco, descartado para el choque de esta noche por el técnico cántabro. Los precedentes tampoco son nada buenos para los verdiblancos, que únicamente han sumado una victoria en sus siete visitas a la isla (temporada 1990/1991). Pero las estadísticas, hoy más que nunca, deben estar para romperse.

Ateniéndose a los números, se medirán los dos equipos que menos anotan de la competición, aunque, eso sí, el cuadro tinerfeño es, tras Obradoiro, el que menos puntos recibe, el que más rebotea en ataque y el quinto que mejores registros también presenta en esta faceta en defensa. El duelo, correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa, arrancará a las 21:30 horas y se podrá ver por Movistar Deportes 1 (dial 55). García González, Calatrava y Munar serán los encargados de impartir justicia sobre el parqué del pabellón de San Cristóbal de La Laguna.