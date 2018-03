Samardo Samuels: "Betis y Partizán han arruinado mi reputación"

El pasado mes de septiembre el Betis Energía Plus rescindía el contrato que había firmado en agosto con Samardo Samuels hasta final de temporada. El club alegó que las razones fueron la falta de adaptación del pívot jamaicano a la plantilla de Alejandro Martínez y a la ciudad de Sevilla, aunque el mayor condicionante pareció ser el enfrentamiento de Samuels con su entrenador, que hicieron que no llegara a empezar la temporada.

Ahora, seis meses después, Samuels ha hablado en una entrevista en BeBasket donde ha lanzado duras críticas al club bético y también al Partizán de Belgrado, club del que también fue despedido por un comentario machista a una periodista.

"Todas estas historias me han perjudicado y me han puesto muy difícil encontrar un contrato. Me han puesto una etiqueta. El Betis y el Partizán han destrozado mi reputación y todo el trabajo que había hecho. Es injusto porque me he llevado nada de estos dos trabajos. No he recibido ni un solo céntimo de Betis o Partizán. Es frustrante encontrarme viendo los partidos por televisión porque estos dos clubes, que no tenían ninguna intención de construir un futuro conmigo, hayan arruinado mi reputación", asegura Samardo Samuels.

"En Sevilla fui el mejor del equipo durante la pretemporada, y puede que tuviera algún desencuentro con el entrenador, puede que le dijera algo, pero la decisión final fue del presidente, no del entrenador", añade el ex baloncestista del Barcelona Lassa, despedido a las dos semanas de llegar a Sevilla por su enfrentamiento con Alejandro Martínez.

"Tú construyes tu carrera y una sola cosa puede destruir todo lo que has hecho desde que tenías 14 años. Pregúntame sobre el Barça, el Milan, Cleveland, Louisville€ En ninguno de esos sitios tuve ningún problema. Después de salir del Partizan han salido cosas en la prensa, como que el club estaba en una grave situación económica, con una deuda de más de 7 millones de euros. En Sevilla, parecido. Acababan de subir a la Liga Endesa y se permitieron deshacerse de un jugador como Dontaye Draper. Y después nos preguntamos por qué pasan según qué cosas en estos clubes. Yo no puedo hacer otra cosa que seguir siendo yo mismo".

El propio jamaicano publicó en su perfil de Instagram el encontronazo con Alejandro Martínez que le costó el despido.

"Todo esto es una broma. ¿Qué he hecho? Contestar al entrenador cuando me dijo que me fuera a casa. Perdona entrenador, sé que no hablas inglés, pero pregúntale a tu segundo si sabía que no jugaría la segunda parte. Aprende a hablar. No estás entrenando a perros. No podéis cortarme después de dos semanas. No es mi culpa. Ya no os tengo respeto. Google tiene mi currículum lo bastante grande como para poder irme a cualquier lado. Soy un ganador, eso es todo. Suena sospechoso, pero vale".

Tras estos dos intentos fallidos, el caribeño acaba de fichar por el CSP Limoges francés para intentar reconducir su carrera.