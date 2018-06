Insultante ridículo verdiblanco

Las matemáticas nunca mienten. Cuando sumas apatía defensiva, falta de acierto, anarquía, desconcentración y un rival de entidad, el resultado es claro: debacle y récord negativo para la historia. El Betis bajó los brazos antes de empezar y fue un juguete en manos del Barcelona, que, para más inri, presentó un nivel de acierto por encima de lo normal. El marcador al fin del primer cuarto lo decía todo, 33-8. Un desastre que se elevó al 57-26 al descanso tras 13 pérdidas verdiblancas (superando su promedio negativo de 12,96 por encuentro) y un parcial azulgrana de 28-0 demoledor. El espejismo que supuso el inicio, con 0-4 de la mano de Anosike y Booker, se diluyó en cuestión de segundos, gracias a la presión asfixiante que Pesic impuso al base de los hispalenses.

En un Palau Blaugrana frío y adornado de pancartas proindependentistas, el finlandés Petteri Koponen, MVP de la jornada anterior, fue suficiente para poner todo en orden (5-4) e inaugurar la sangría. De ahí en adelante, los ´errores no forzados´ de los de San Pablo y el alto porcentaje de tino culé hicieron el resto. Moerman, Koponen, Hanga, Heurtel... Todos se apuntaban a la fiesta, incluso un Oriola incombustible, con más minutos en pista de lo habitual y un ´doble-doble´ de 12 puntos y 13 rebotes. El Barcelona no se apiadó de los sevillanos, todo lo contrario. Lluvia de ´alley oop´, mates, triples y despliegue técnico ante un rival que deambulaba como un cadáver sobre el parqué de la Ciudad Condal. La reanudación no trajo mejores noticias. Con 81-34 en el electrónico, un Óscar Quintana frustrado optó por un cambio múltiple y, poco después, incurrió en una doble técnica que lo mandó al vestuario con evidentes muestras de desesperación.

La diferencia seguía creciendo y hasta Navarro se animaba en el lanzamiento exterior, recurso que los azulgranas exprimieron bien con 17 de 31 dentro.

Máxima renta en la ACB

Los locales mostraban una energía que contrastaba con la bajada de brazos verdiblanca. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final los de Pesic lograron la máxima diferencia en la historia de la ACB (implantada en la campaña 1983/1984). La anterior marca, firmada en un F.C. Barcelona-C.B Valladolid de la 13/14, con 59 puntos de renta (109-50), fue superada gracias al desdén visitante. El Betis cayó de 65 (121-56) y escribió una página en la historia más negra de la entidad de la capital hispalense. Consumado el ridículo, sólo queda pensar en la ´final´ del próximo fin de semana en Sevilla, donde visitará el feudo bético el San Pablo Burgos. El desenlace de ese encuentro terminará por resucitar o enterrar del todo al ´muerto´ del Palau.

Ficha técnica:

Barcelona (33+24+33+31): Pressey (8), Koponen (13), Hanga (15), Moerman (8), Oriola (12) -equipo inicial-, Ribas (3), Heurtel (13), Claver (11), Tomic (8), Jackson (6), Navarro (11) y Vezenkov (13).

Real Betis (8+18+15+15): Booker (5), Nelson (2), Schilb (2), Kelly (11), Anosike (11) -equipo inicial-, Cruz (2), Urtasun (4), Uriz, Franch (7), Golubovic (8), Sánchez (3) y Zagorac (1).

Árbitros: Jiménez, Calatrava y Mendoza. Expulsaron al entrenador del Real Betis, Óscar Quintana, por dos técnicas (28').

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 3.053 espectadores.