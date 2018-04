La reacción pasa por la defensa

Javier Carrasco, primer técnico del Real Betis tras el adiós del cántabro Óscar Quintana esta semana, tiene por delante una difícil papeleta. A falta de seis jornadas, los verdiblancos figuran en el farolillo rojo con siete triunfos, uno menos que los que atesoran RETAbet Bilbao Basket y Tecnyconta Zaragoza, que marcan ahora mismo la salvación en la Liga Endesa.

Los de San Pablo -que tendrán que enfrentarse a Herbalife Gran Canaria, Tecnyconta Zaragoza, Kirolbet Baskonia, Monbús Obradoiro, Real Madrid e Iberostar Tenerife- deberán mejorar sustancialmente sus números en defensa si quieren optar a una permanencia en la elite que se antoja casi utópica. Los porcentajes no mienten. El conjunto sevillano no ha ganado ninguno de los cinco encuentros en los que su rival se ha ido a 100 puntos o más, algo que ha sucedido, tras 28 jornadas de competición, en un 17,85% de las ocasiones. El intercambio de puntos no renta a un Betis que ve crecer el promedio cuando el listón se baja a 90 o más puntos encajados. En este caso, son 16 los duelos que los de la Calle Éfeso cuentan por traspiés, un 57,14% de los partidos.

Así, uniendo ambas barreras el Betis ha caído ante Valencia Basket (en dos ocasiones), Delteco GBC (dos), RETAbet Bilbao Basket (dos), MoraBanc Andorra (dos), San Pablo Burgos (dos), Unicaja, Estudiantes, Real Madrid, Baskonia, UCAM Murcia y F.C. Barcelona.

Una excepción

Sólo hay una excepción en la que encajando 90 o más puntos la victoria cayó del lado verdiblanco. Cuando se impuso, en el Fernando Martín, al Montakit Fuenlabrada por 91-94 en la jornada 25. Dadas las circunstancias, el propio Carrasco fue muy claro a la hora de señalar los puntos clave por cambiar en esta recta final: "Tenemos que ser más solidarios, mejorar en defensa, en definitiva jugar más intensos y unidos".

La plantilla, ya bajo las órdenes del hasta ahora técnico ayudante, tendrá muy pronto una oportunidad de demostrar si empieza a hacer los deberes en este sentido. El próximo domingo visita San Pablo el Herbalife Gran Canaria de Nikola Radicevic, Ondrej Balvin y Luis Casimiro, tres viejos conocidos de la afición hispalense.

Curiosamente, uno de los siete triunfos que suman los sevillanos tuvo lugar en el feudo del conjunto insular, donde se impusieron por 83-90 en la decimotercera fecha de la Liga Endesa.