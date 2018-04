Betis 76-77 Herbalife: Se ahoga en San Pablo y en la tabla

La victoria del Joventut en la cancha del San Pablo complica aún más la vida al Betis, que cada vez tiene más difícil la salvación. Los sevillanos desperdiciaron hasta tres ocasiones para ganar. Los canarios reordenaron su defensa y se llevaron un choque vital para sus aspiraciones.

El Betis arrancó motivado (10-3) como lo hizo ante el Burgos. El problema era si sería capaz, esta vez, de aguantar los 40' concentrado. Lamentablemente, no. De la mano de Booker supieron sacar partido a la obsesión del ´Granca´ desde el 6,75 para doblarles en el marcador (22-11).

Los de Casimiro, sin encontrarse cómodos, aprovecharon el abuso del bote y la escasez de pases de su rival para recortar con triples de Aguilar y Seeley (0-8). Los isleños se toparon con un protagonista inesperado, Franch, que respondió a la confianza de Carrasco repartiendo juego.

Con el Herbalife trabajando para Mekel, Golubovic sostuvo al Betis al inicio del segundo cuarto, ofreciendo la mayor contundencia desde que juega en Sevilla (29-26). Kelly volvió a abrir brecha poniendo un +9 (35-26), distancia que recortaron Rabaseda y Oliver (38-33) para no perder comba. Los hispalenses enfilaron el túnel de vestuarios con un 43-35, aguantando las embestidas silenciosas de los canarios, que tenían en juego los 'play off'. Aún dominando, la profundidad de banquillo del 'Granca' era evidente. La relajación no estaba permitida en San Pablo.

A esas alturas el Herbalife tenía a imprescindibles como Báez, Eriksson, Radicevic o Balvin casi inéditos. Despertaron en el momentos justo, el cierre, demostrando más energía física y mental que el Betis.

Todo parecía controlado en la reanudación (50-38). Los verdiblancos hilvanaron varios ataques elaborados, mientras Golubovic y Anosike se encargaron de sellar la pintura. El técnico local apostó por un quintento pequeño (Franch, Úriz, Schilb, Cruz y Golubovic), lo que coincidió con un nuevo arreón visitante. La espesura en ataque no les impidió cercar al Betis (57-53). A falta de 10', se complicó bastante la historia.

Eriksson se estrenó en el 57-56. El Betis pagó de nuevo su incapacidad para romper el choque. Oliver puso, por primera vez a los canarios por delante (57-58). El desafío estaba servido. Y el duelo de bases entre Oliver y Booker, también. Ganó el equipo más experimentado, el que supo administrar con calma los minutos finales. El Betis volvió a desinflarse en el momento clave. Anosike la tuvo (74-75), pero Balvin se lució con un taponazo. Booker y Oliver se encargaron de llevar la emoción al final (76-77). Hasta tres oportunidades falló el Betis para apuntarse el triunfo. Falló Booker, erró de nuevo el base y marró Úriz.



- Ficha técnica:

Real Betis (22+21+14+19): Booker (26), Nelson (1), Schilb (13), Kelly (12), Anosike (4) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Cruz (-), Uriz (4), Franch (7) y Golobovic (9)

Herbalife Gran Canaria (19+16+18+24): Radicevic (3), Seeley (7), Rabaseda (8), Báez (11), Balvin (2) -cinco inicial-, Oliver (15), Eriksson (8), Mekel (15), Pasecniks (4), Paulí (-), Aguilar (4) y Fischer (-).

Árbitros: García González, Bultó y Zamorano. Eliminaron por cinco faltas al local Anosike (m.40).

Incidencias: Partido de la vigésima novena jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla ante 3.810 espectadores.