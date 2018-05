104-89: Adiós casi matemático a la ACB pese al digno papel

Cuando el calendario cruza al líder con el colista no suele haber mucha historia. Una máxima que, sin embargo, no se repitió anoche en el Wizink Center de la capital de España, donde el Betis mantuvo el tipo pese a caer ante el Real Madrid en el encuentro adelantado de la jornada 33 por el compromiso blanco en la Final Four de la Euroliga. Los de Javi Carrasco saltaron al parqué con confianza y un cambio de actitud respecto a los recientes bochornos. De hecho, desde que un activo Booker se sacara de la manga una 'delicatessen' para poner el 6-8, los verdiblancos se mantuvieron por delante hasta bien entrado el segundo cuarto. Dos acciones consecutivas de Zagorac, con cinco puntos, pusieron el 15-19, que creció hasta el 21-22 en el final del primer asalto. En el segundo cuarto seguían transmitiendo buenas sensaciones. Cruz y un canastón de espalda de Franch colocaban al Betis 5 arriba.

El Madrid se resistía a aflojar en ataque, todo lo contrario. Un inspirado Rudy y Carroll estrechaban el marcador, pero Booker, Schilb y compañía seguían evidenciando el mayor acierto bético en ataque, una de las claves para que los de San Pablo se mantuvieran con vida durante la primera parte. Anosike cerraba el segundo acto (49-45) minuto y medio después de que Franch se tuviera que marchar al banquillo cojeando.

A la vuelta de vestuarios, cambió el guion. Los de Pablo Laso dieron un paso adelante y el conjunto hispalense comenzó a ver el aro más pequeño. Doncic, más 'suelto' que nunca, enchufó un triple para reconducir la situación local (52-45). Pero un nuevo detalle de Booker y otra acción de Anosike permitió apretar algo más el electrónico.

El Madrid cada vez se sentía más cómodo y eso se notaba. Taylor y Llull se sumaban a la fiesta para poner el +12 (71-59). Golubovic finiquitaba el tercer 'round' (78-66) y él mismo se encargó de abrir el cuarto final hasta regresar a los diez abajo.

Nelson, acelerado, se marchó al banquillo y los de la capital empezaron a gustarse. Dos triples consecutivos de Thompkins fijaban la máxima renta, +17 (89-72).

De ahí al final poco más que contar, salvo la antideportiva que acabó con Booker resintiéndose de sus molestias y un Doncic colosal, que firmó 'in extremis' un 'triple-doble' de 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Pese a la digna imagen,104-89 y descenso virtual, a falta de que el próximo fin de semana las matemáticas lo hagan oficial.

- Ficha técnica:

104 - Real Madrid (21+28+29+XX): Doncic (17), Causeur (5), Taylor (12), Reyes (6) y Ayón (4) -cinco inicial-, Tavares (12), Thompkins (10), Fernández (14), Radoncic (2), Carroll (14), Llull (8) y Yusta (-).

89 - Real Betis Energía Plus (22+23+21+XX): Booker (15), Urtasun (10), Schlib (6), Kelly (11) y Anosike (14) -quinteto inicial-, Zagorac (5), Nelson (3), Uriz (5), Golubovic (11), Franch (5) y Cruz (4).

Árbitros: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón y Víctor Mas. Eliminaron por faltas al bético Nelson y al madridista Reyes.

Incidencias: partido adelantado de la jornada 33 de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid ante 4.108 espectadores.