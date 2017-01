Mireia Belmonte: "Personalmente, estoy casi realizada; el oro olímpico era mi sueño"

En la mañana de hoy Mireia Belmonte, en un acto en Barcelona en el que se ha presentado una campaña para promover el consumo de frutas y verduras, ha atendido a los medios de comunicación. La flamante campeona olímpica ha asegurado que logró su "gran sueño" en Río, por lo que se siente "casi realizada". Conviene recordar que Mireia Belmonte sumó dos platas previamente en Londres 2012, tras ello su objetivo no era otro que intentar subir al primer cajón en Río.

Cuestionada sobre su vuelta a los entrenamientos, Mireia Belmonte no ha desvelado la fecha de su retorno a las piscinas para preparar la próxima temporada: "Ahora es importante desconectar de lo que he hecho en los últimos cuatro años. Estoy teniendo unos días de relajación para desconectar". Al mismo tiempo, la campeona olímpica ha confesado que no ha tenido mucho tiempo para descansar después de la competición en los Juegos: "No he tenido muchos días, pero creo que estar cuatro días en casa con la familia ya son vacaciones".

Con 25 años, la edad de Mireia Belmonte, un nadador está en su plena madurez deportiva, Tokio 2020 aún se ve muy lejano en el horizonte de la española. Por ello, la catalana prefiere pensar temporada a temporada y solo tener como objetivo el Mundial de Budapest que se disputa el próximo año.