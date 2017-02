Mireia Belmonte intentará "competir en el máximo número de pruebas" en los Mundiales

Mireia Belmonte ha dicho hoy que intentará "competir en el máximo número de pruebas" en los Mundiales del año próximo en Budapest, donde volverá a ser la principal baza de la natación española.

La campeona olímpica ha acudido este viernes al campus de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en la que estudia, para hacer un examen del grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

La de Badalona ha aprovechado un parón en sus competiciones internacionales tras el oro y el bronce que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro y ha atendido a sus obligaciones académicas, tras lo cual se ha entrenado para no perder la forma física.

Después del examen y antes de ir a la piscina, ha hablado de su preparación para los Mundiales de 2017.

"Intentare competir en el máximo número de pruebas posibles del Mundial de Budapest, pero todavía no lo sé porque lo primero es ir al Open de España y conseguir allí las marcas que necesite para acudir a Hungría", ha comentado.

Belmonte puede compatibilizar sus estudios con el deporte de alta competición gracias al sistema de tutorización para deportistas de la Universidad Católica de Murcia, un modelo que la Unión Europea quiere trasladar a universidades de otros países y que ha servido para que unos 60 deportistas españoles que estuvieron en Río no tengan que renunciar a sus estudios por dedicarse a la competición de máximo nivel.

La nadadora no descuida su formación y hoy ha salido satisfecha de su examen. "En el año olímpico he tenido menos tiempo para los estudios, pero ahora sí he podido preparar este examen, que era de inteligencia emocional, y creo que me ha salido bien. Ya veremos", ha indicado la Mireia estudiante.