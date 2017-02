Mireia Belmonte: "No me quita el sueño el oro en el Mundial"

La nadadora española Mireia Belmonte aseguró este miércoles que no le quita el sueño conseguir una medalla de oro en el Mundial de piscina de 50 metros, sino que le "motiva más" como reto para este 2017, aunque antes deberá afrontar el Campeonato de España que se celebrará en Pontevedra.

La cita -del 8 al 11 de abril- debe servir como antesala del Mundial y como escenario para conseguir la mínima que le dé licencia para estar en Budapest la segunda quincena de julio. "Voy paso a paso. Mantengo mi plan habitual, competiré en 5-6 pruebas y espero no tener problemas para lograr el billete a Budapest", indicó Belmonte en declaraciones a Radio Murcia-Cadena SER.

"Sin embargo, en un día de competición pueden pasar mil cosas. Lo llevo bien preparado y espero que las lesiones me sigan respetando como estos meses", advirtió la campeona olímpica en 200 metros mariposa, además de cuatro veces medallista en los Juegos.

Pese a haber conseguido ser campeona del mundo -en piscina corta-, oro olímpico y batir varios récords del mundo, la badalonesa aún no se ha colgado un oro en piscina de 50 metros después de que rechazase acudir al Mundial de Kazán 2015 para seguir con su preparación del ciclo olímpico.

"No me quita el sueño ese oro, al contrario, me motiva más. Es la medalla que me falta, tengo muchas ganas de conseguirla y espero el campeonato con mucho cariño", explicó la catalana, que ha estado estos días en Murcia para examinarse de Publicidad y Relaciones Públicas, el grado que cursa en la UCAM.