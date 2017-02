La sevillana Blanca Manchón, campeona de España de RS:X

Los windsurfistas Iván Pastor y Blanca Manchón han conseguido este martes proclamarse campeones de España en la categoría RS:X después de triunfar en la XII Semana Olímpica Andaluza-XVII Trofeo Carnaval, disputada en aguas de la bahía de Cádiz.

Blanca Manchón pudo certificar su triunfo pese a finalizar en la séptima posición en una categoría que venció la rusa Stefania Elfutina -fuera de concurso-. La sevillana no ha podido tener mejor regreso a la competición tras haber sido madre recientemente.

Por su parte, en la prueba masculina, Movistar Iván Pastor supo aprovechar al máximo todas y cada una de ellas, demostrando su potencial ante una flota que sin duda ha destacado por su altísimo nivel.

Con cinco triunfos parciales, un cuarto y un quinto puesto que descartó, el alicantino logró una ventaja de 11 puntos sobre el segundo clasificado, el suizo Mateo Sanz, y del tercero, el polaco Pawel Tarnowski. "Ha sido un campeonato con condiciones muy complicadas pero he navegado bien, con velocidad y he tomado buenas decisiones tácticas", dijo Pastor. "Hubo mucho nivel y no fue nada fácil estar arriba, por lo que estoy muy contento de haber logrado la victoria", agregó.

Además, en otras categorías, Marcelo Cairo y Martina Reino ganaron el título nacional en Láser Radial; Manuel Ollero hizo lo propio en Láser 4.7 y Rafa Trujillo en la clase Finn. En Láser Standard no hubo títulos nacionales en disputa y la victoria recayó en el portugués Rui Silveira.